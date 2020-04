Raffa zeigt, wie wir im Homeoffice aussehen

«Hat sie nicht gemacht», «Stell dir vor, man würde in so einem Moment nicht richtig auflegen. Ciao Kakao» und «Fühl ich hahaha. Yes, Bitch» – so lauten die Top-Kommentare auf ein Instagram-Video der Schweizer Youtuberin Raffa Zollo. Darin zeigt sie, wie wohl viele von uns im Homeoffice arbeiten oder im Homeschooling lernen.

Umfrage Seht ihr im Homeoffice auch wie Raffa aus? Nein, noch extremer.

Ja, in etwa.

Nein, niemals.

«Ich bin mir sicher, dass 90 Prozent der KV-Menschen so arbeiten, sagt Zollo zu 20 Minuten. Die Idee sei ihr einfach so gekommen. Inzwischen wurde das Video über 279'000-mal angeschaut und rund 26'000-mal geteilt. Doch genug jetzt, schaut selbst.