Rapper will Muslime und Christen vereinen

«Ich weiss nicht, was ich sagen soll, Muslime oder Katholiken, wir beide sind gleich, weil wir beide Albanisch sprechen» – so beginnt ein kurzes Insta-Video auf Albanisch des Freiburger Rappers Leutrim Bajrami aka Leobaj (23) mit dem Profilnamen «theyoungmotherfuucka». Der 23-Jährige, der im Alter von fünf Jahren von Kosovo in die Schweiz zog, thematisiert darin den Konflikt der beiden Religionen – bezogen auf die Albaner. Beispielsweise sagt er «Du gehst in die Kirche, ich in die Moschee, sobald wir heraustreten, tragen wir einen Plis [Anm.: traditionelle albanische Kopfbedeckung]».

Weiter beschwert er sich darüber, dass über Frauen mit Kopftuch hergezogen wird, aber auch Mutter Theresa eines getragen hat. Auch das Vorurteil «Bart tragen nur strenggläubige Muslime» trägt er vor und erklärt, dass auch der albanische Nationalheld Skanderbeg, der als gläubiger Christ gegen die Osmanen kämpfte, einen Bart trug – wie auch der moderne Nationalheld Adem Jashari, der Muslim war. Das Insta-Video endet mit dem Satz, dass Leutrim sich wünsche, dass Kirche und Moschee nebeneinander existieren können, wie beispielsweise in der kosovarischen Stadt Ferizaj – seinem Heimatort.

Keine Hetze gegen andere Nationalitäten

Die Idee für das Video habe er gehabt, als er und ein Freund christlichen Glaubens einen Beitrag auf Facebook gesehen hätten: «Darin ging es um den christlichen und muslimischen Glauben. Wir sahen zahlreiche Kommentare, in denen gegeneinander aufgehetzt wurde. Da ich und mein Kollege nie Auseinandersetzungen bezüglich unsere Religionen hatten, bin ich auf die Idee gekommen, dieses Lied zu schreiben und auf Social Media zu veröffentlichen.»

Sein Insta-Video kommt gut an: In nicht einmal einem Monat wurde es über 221 000 Mal aufgerufen und rund 880 Mal kommentiert. Ein Satz jedoch lässt jedoch aufhorchen: Obwohl er möchte, dass sich Vertreter der beiden Religionen miteinander verstehen, scheint er es bei den Nationalitäten anders zu sehen und rappt «ich bin kein Araber, kein Türke und kein Serbe». Dieser Satz soll jedoch keine Hetze gegen andere Nationalitäten sein, so der Rapper. «In dem Facebook-Beitrag wurde den Albanern muslimischen Glaubens etwa vorgeworfen, dass sie Türken oder Araber seien. Und umgekehrt wurden die Albaner christlichen Glaubens als Serben betitelt. Deshalb war mein Video auch nur für Albaner gedacht.»

