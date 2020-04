Polizei beschlagnahmt zwei Raserfahrzeuge

Am Wochenende gingen der Polizei in Hägendorf SO und Hauteville FR gleich drei Raser ins Netz. In zwei Fällen wurden die Fahrzeuge der Lenker beschlagnahmt, alle drei mussten ihren Führerausweis abgeben.

In Freiburg wurde am Sonntagmittag in Hauteville auf der Kantonsstrasse zwischen La Roche und Corbières im Tempo-80-Bereich ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 144 Kilometern pro Stunde geblitzt. Der 54-jährige Lenker wurde auf dem Polizeiposten im Beisein eines Anwalts einvernommen. Auch ihm wurde der Führerausweis sowie das Fahrezug abgenommen, teilte die Freiburger Kantonspolizei mit.

Junglenker verliert Auto

Am Samstagabend waren ist in der Aargauer Gemeinde Hägendorf zwei Junglenker, die ausserorts mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Die Kantonspolizei fasste während einer Geschwindigkeitskontrolle an der Solothurnerstrasse einen 19- und einen 20-jährigen Autofahrer, wie sie am Sonntag mitteilte. Sie waren mit 151 und 138 Kilometern pro Stunde unterwegs. Erlaubt wären hingegen nur 80 km/h gewesen.

Beide wurden von der Polizei angehalten und mussten ihre Führerausweise abgeben. Zudem wurde das Auto des 19-Jährigen sichergestellt. Er wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte zu verantworten haben.

(mhu/sda)