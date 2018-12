Instagram wirbt mit Schweizer Hund

Beim Gassigehen bringt der Weisse Schäferhund Rasta Passanten regelmässig zum Ausflippen. «Rasta wird ständig erkannt. Die Leute wollen dann gleich ein Selfie mit ihm machen», sagt Frauchen Sylvia Michel. Kürzlich sei ein Australier vor Freude ausser sich geraten, als er im Berner Oberland plötzlich Rasta begegnet sei. «Er erzählte, dass er extra wegen Rasta aus Australien für zwei Tage ins Berner Oberland gereist sei», erzählt Michel lachend. Etwas übermütig seien die Asiaten. «Sie stürzen sich manchmal vor Freude auf Rasta. Dann muss ich ihn schützen.»

Der Hund der preisgekrönten Winterthurer Fotografin ist weltberühmt. Mittlerweile über 80'000 Follower zählt sein Instagram-Account. Sogar die Administratoren von Instagram können dem Charme des Hundes mit dem blütenweissen Fell nicht widerstehen. «Vor zwei Wochen fragte mich Instagram offiziell an, für ihren Kanal Bilder und Videos zu produzieren», so Michel. Darauf sei sie mit ihrem Hund nach Zermatt gereist und habe rund 600 Fotos geschossen und Clips gedreht. «Die besten Fotos und Clips schickte ich Instagram und hoffte, dass sie den Ansprüchen genügen würden.»

270 Millionen Follower bewundern Rasta

Die Bedenken stellten sich jedoch als unnötig heraus. «Der Administrator hatte grosse Freude und schrieb, es sei etwas vom Schönsten gewesen, das Material von Rasta zusammenzuschneiden.» Über 270 Millionen Instagram-Follower bewundern nun Fotos und Videos von Rasta.

Mehr als Ruhm und Ehre erhält Michel dafür nicht. «Das ist aber auch gut so. Rasta soll den Menschen einfach Freude bereiten.» Jeden Tag erhalte sie begeisterte Feedbacks. «Gerade Leute, die keinen Hund halten können, sehen in Rasta so etwas wie einen eigenen Hund.»

Bekannt wurde Rasta durch ein Video, das ihn beim Spazieren auf einer Blumenwiese im Berner Oberland zeigt. Das Video ging international viral und hat mittlerweile die Marke von über 50 Millionen Klicks geknackt. Sie wisse selbst nicht, was die Leute an diesem Video derart begeistere, so Michel. «Wahrscheinlich fasziniert sie einfach der weisse Hund in der gelben Blumenwiese mit den Bergen im Hintergrund.» Einen Volltreffer landete Rasta mit einem Video bereits im August 2017, das es in den offiziellen Account von Instagram Russland schaffte: Über 200'000 Leute schauten zu, wie der Schäferhund einen Blumenkopf verschlingt. Für Michel steht fest: «Er hat ein megaherziges Gesicht. Jeder, der ihn sieht, verliebt sich gleich in ihn.»

«Er ist ein Foto-Freak»

Auf die Ideen, einen Instagram-Account für ihren Hund zu erstellen, kam die Fotografin aus beruflichen Gründen. «Ich bin als Fotografin viel unterwegs und setze meinen Hund oft in eine Landschaft, die ich fotografiere.» So könne sie die Sujets mit und ohne Hund in getrennten Kanälen veröffentlichen.

Um Rasta gut in Szene zu setzen, muss Michel nicht viel tun. «Er ist ein Foto-Freak. Hole ich die Kamera hervor, freut er sich und ist gleich in Action.» Besonders im Schnee tolle er gern herum. «Damit er springt, muss ich nur einen Schneeball werfen.» Spezielle Belohnungen erhält das tierische Model nicht. «Ob Fotos oder nicht, ich mache für Rasta jeden Tag sowieso zum möglichst schönsten seines Lebens.»

Einen Volltreffer landete Rasta mit einem Video bereits im August 2017, das es in den offiziellen Account von Instagram Russland schaffte:



