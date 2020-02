Reagiert Schweiz zu locker oder Italien zu panisch?

Mit drastischen Massnahmen versuchen chinesische Behörden das Virus einzudämmen. Mehrere Städte wurden abgeriegelt, Strassensperren wurden errichtet. In Wuhan wurden in Schnellbauweise fertiggestellte Notkliniken eröffnet, wo Erkrankte und Menschen in Quarantäne behandelt werden. Das Personal von Flughäfen und Hotels misst beim Einchecken mit Infrarotthermometern die Körpertemperatur der Gäste. Passanten werden aufgefordert, eine Atemschutzmaske zu tragen. Banknoten sollen desinfiziert werden. In Hongkong wurden nach einigen Ansteckungsfällen mehrere Grenzübergänge geschlossen.

Kurzen Prozess machten auch die Nachbarstaaten des Iran, wo inzwischen 19 Menschen am Virus starben. Sie haben ihre Grenzen zum Land geschlossen und Flüge annulliert.

Städte abriegeln oder Plakate aufhängen?

Auch in Italien, das Land mit dem grössten Virusherd Europas, hat drakonische Massnahmen ergriffen. In Norditalien haben die Behörden elf Städte abgeriegelt, 52'000 Menschen stehen praktisch unter Quarantäne. 5500 Schulen wurden für eine Woche geschlossen. Die Universitäten haben dichtgemacht. Behörden, einige Fabriken, Bars und Restaurants schickten ihre Mitarbeiter in Zwangsurlaub. Sportturniere und Karneval wurden gestrichen. Der Bahnverkehr zwischen Mailand und Piacenza ist zeitweilig gestört. Die Regierung fordert die Menschen auf, möglichst zuhause zu bleiben.

Das Virus hat inzwischen auch die Schweiz erreicht. Der Bund aber sieht von Massnahmen wie Grenzschliessungen oder Reisewarnungen ab. Stattdessen setzt er auf eine grosse Hygiene-Kampagne, die Ende Woche starten soll. Unter anderem sollen an der Grenze Plakate aufgestellt werden. Drastischere Massnahmen würden ergriffen, sobald man die Übersicht über die Ansteckungsketten verlöre.

Andere inzwischen ebenfalls betroffene europäische Staaten wie Deutschland oder Frankreich sind ebenfalls zurückhaltend: Man pflege eine «aufmerksame Gelassenheit» im Hinblick auf das Coronavirus, sagte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

«Moneten vor Gesundheit»

Auch wenn die Zahl der Infizierten in der Schweiz, Deutschland oder Frankreich weit tiefer sind als in Italien, gibt es Kritik. Isabel Vilallon, eine Ingenieurin mit Spezialgebiet Energie, kritisiert diese Einstellung auf Insideparadeplatz.ch als «naiv» und «sorglos». Die schweizerische und europäischen Regierungen würden «Wirtschaft und das Geld offenbar vor das gesundheitliche Wohl der eigenen Bürger stellen». Die Ausbrüche in Italien, Iran, Japan und Südkorea seien kein Zufall, sondern selbstverschuldet. Sie hätten weiterhin Linienflüge nach China erlaubt, null Kontrollen durchgeführt und keine Quarantänepläne eingehalten. Ganz nach dem Motto «Moneten vor Gesundheit.»

Vilallon zitiert Gabriel Leung, Epidemiologen aus Hongkong, wonach alle Länder ähnlich drastische Massnahmen ergreifen sollten wie China. Ansonsten würden 60 bis 80 Prozent der Weltbevölkerung mit dem Virus infiziert.

«Autokratisches China, zentralistisches Italien»



Stefan Felder, Gesundheitsökonom an der Universität Basel, kontert: «Die Behauptung, der Bund würde aus wirtschaftlichen Interessen die Gesundheit seiner Bürger aufs Spiel setzen, ist nicht haltbar.» Es sei Aufgabe der Behörden, einen kühlen Kopf zu bewahren, gerade in Zeiten, in denen die Emotionen bei den Bürgern hochgingen. «Diese Aufgabe meistert das Bundesamt für Gesundheit hervorragend», sagt Felder.

Die Massnahmen, die in Italien nun ergriffen wurden, hält Felder für übertrieben. Die Gefahr des Virus werde masslos überschätzt: «Der Nutzen dieser Massnahmen sind unsicher. Die wirtschaftlichen Kosten aber sind unmittelbar da, wenn man ganz Norditalien lahmlegt und die Leute plötzlich nicht mehr zur Arbeit erscheinen.»

Den unterschiedlichen Umgang mit dem Virus ortet Felder in der staatspolitischen Struktur: China als autokratisches Land regiere rigoros von oben nach unten. Italien greife als zentralistisch geregelter Staat mit einer populistischen, instabilen Regierung ebenfalls schnell zu drastischen Massnahmen. «Sie will innenpolitisch ja nichts anbrennen lassen.»

«Dann wäre unsere Produktivität im Keller»

Die Schweiz dagegen als föderalistischer Staat würde Risiken und mögliche Schäden vernünftig abwägen: «Wenn wir jetzt panisch reagieren und nicht mehr arbeiteten oder etwa die italienischen Grenzgänger nicht mehr ins Land lassen würden, wäre unsere Produktivität im Keller und die Tessiner stünden plötzlich ohne Personal da.»

Leider aber würde die Schweizer Bevölkerung durch die Überreaktion der Italiener verunsichert und viele fragten sich zu Unrecht, ob der Bund sie denn genügend vor dem Virus schütze.