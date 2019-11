«Man sollte nicht nur das Christentum behandeln»

Das Mattschulhaus in Wil SG verbannt die Lieder «Go Tell It on the Mountain», «Fröhliche Weihnacht überall» und «S’grööschte Gschänk» von ihrer Adventsfeier. Das geschehe aus Rücksicht auf andere Kulturen und Religionen, heisst es im Mail der Schulleitung (20 Minuten berichtete).

Umfrage Stören Sie christliche Weihnachtslieder an den Schulen? Nein, diese Lieder gehören zu unserer Kultur.

Religiöse Lieder an Schulen sind problematisch.

Weiss nicht.

Auf Google wurde die Schule mit 1-Sterne-Rezensionen eingedeckt und als «christenfeindlich» taxiert. Die Diskussion habe Wellen geworfen, sagt Schulratspräsidentin Jutta Röösli. «Wir haben zahlreiche Reaktionen via E-Mail und Telefon erhalten. Diese sind zum Teil sehr heftig und beleidigend ausgefallen.» Das trage nicht zu einer konstruktiven Diskussion bei. Doch was halten Schüler von den gestrichenen Liedern – und wissen sie überhaupt, worum es geht? 20 Minuten hat nachgefragt. Die Antworten sehen Sie im Video.

(ihr)