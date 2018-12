Rega rückte über Weihnachten 110-mal aus

Wie viel Wann die Rega wie oft flog

Die Weihnachtszeit war für die Rettungskräfte der Rega alles andere als besinnlich: Bis am Mittwochabend registrierte der Rettungsdienst über 110 Einsätze. Der Stephanstag (26. Dezember) war der intensivste Tag: Über 50 Einsätze registrierte die Rega. Am 25. Dezember brauchten 40 Patienten Hilfe, am 24. Dezember waren es 20, schreibt die Rega in einer Mitteilung.

Die Gründe Die häufigsten Ursachen

Mehr als jeder zweite Einsatz betraf verletzte Wintersportler. Deshalb musste die Rega-Crew besonders häufig ins Berner Oberland und ins Bündnerland ausrücken.

Weltweit Auch hier war Hilfe nötig

Doch nicht nur innerhalb der Schweiz hatte die Rega über die Festtage zu tun. An Heiligabend wurde eine Patientin nach einem viertägigen Einsatz mit einem Ambulanzjet aus Australien in die Schweiz zurück geflogen. Die beiden anderen Jets brachten über Weihnachten Patienten aus Dubai und Thailand nach Hause.

Prognose Damit rechnet die Rega

Da die Wetterprognosen in den kommenden Tagen gut sind, rechnet die Rega auch weiterhin mit einem hohen Einsatzaufkommen. Deshalb habe man bereits am Mittwoch einen zusätzlichen Rettungshelikopter im Berner Oberland stationiert. Kurzfristig könnten auch zusätzliche Einsatzleiter für die Zentrale in Zürich aufgeboten werden, heisst es in der Mitteilung.

(vro)