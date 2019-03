Reh wird von Wolf gejagt und von Auto angefahren

«Das Reh rannte im Dorf direkt auf mich zu», sagt der Leser-Reporter. Er befand sich gestern Abend gegen 21.30 Uhr im Auto in Susten VS auf dem Heimweg, als sich die Situation in Sekundenbruchteilen abspielte. «Leider konnte ich dem Tier nicht mehr ausweichen, sodass mein Auto es erfasste.» Nur kurz darauf habe er realisiert, wieso sich das Tier derart speziell verhalten hatte: «Ein Wolf stand nur wenige Meter neben dem Auto, er hat das Reh offensichtlich gejagt.»

Nachdem er den Wildhüter über den Unfall informierte, sei er ausgestiegen. «Als der Wolf mich und weitere Personen vor Ort erblickte, ist er weggelaufen.» Der Wildhüter habe das Reh schliesslich von seinem Leid erlöst.

Zweiter Vorfall



Erst kürzlich, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, hat ein Wolf in Susten eine Ziegenherde angefallen. Eine Ziege wurde dabei verletzt. «Als ich mich mit dem Auto gegen 23 Uhr am Donnerstagabend dem Gehege näherte, sah ich den Wolf von der bereits am Boden liegenden Ziege ablassen und über den Zaun springen», sagte Augenzeuge Josef Grand zu 1815.ch.

Das Tier habe gegenüber ihm keine Scheu gezeigt – weder von Motorengeräuschen, noch vom Scheinwerferlicht liess er sich stören, sagte Grand. Nur 30 Minuten später sei der Wolf erneut in der Nähe des Ziegenstalls aufgetaucht. Ziegenzüchter Fridolin Holzer fordert gegenüber dem Onlineportal griffige Massnahmen gegen den «Problemwolf».



(dk)