Reicht es heute für einen Sommertag?

Auch am Sonntag dürften die teils heftigen Regenfälle im Tessin weiter anhalten. Seit Freitag sind im Süden örtlich schon über 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, wie «Meteonews» schreibt. Vor allem im nördlichen Tessin könnte es bis am Dienstag nochmals weit über 100 Liter geben.

Besser sieht das Wetter nördlich der Alpen aus. Eine stürmische südliche Höhenströmung bringt warme Temperaturen in der ganzen Schweiz. Weil der Norden von den Alpen aber geschützt ist, bleibt es dort trocken.

Hochnebel entscheidet

Hinzu kommt ein starker bis stürmischer Föhn, der in den Alpentälern Temperaturen von über 25 Grad bringen kann. Bereits am Morgen gab es in Altdorf und Vaduz um die 22 Grad.

Auch in der Höhe gibt es milde Temperaturen: Die Nullgradgrenze befindet sich auf knapp 4000 Metern. Auch im Flachland könnte es für Temperaturen über 20 Grad reichen. Dort hängt aber vieles davon ab, wie sich der Hochnebel auflöst.

