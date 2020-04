20 Minuten erreicht neue Höchstzahlen bei Lesern

Das Informationsbedürfnis der Schweizer Bevölkerung ist enorm gestiegen, seit am 25. Februar 2020 der erste Schweizer Fall einer Infektion mit dem Coronavirus bekannt wurde. Das zeigt sich auch in den Traffic-Zahlen bei 20 Minuten, die die üblichen Zahlen bei weitem übertreffen. Die Traffic-Zahl gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen online eine Seite aufrufen.

Umfrage Wie oft liest du 20 Minuten? Täglich

Mehrmals pro Woche

Mehrmals monatlich

Seltener

Im März 2020 zählte 20 Minuten 184,3 Millionen Seitenaufrufe insgesamt. Dies entspricht einer Steigerung von 69% gegenüber Januar 2020. Auch die Unique Clients erreichten mit 7,3 Millionen neue Höchstmarken im März 2020(+33% gegenüber Januar 2020). Das heisst, dass 7,3 Millionen verschiedene Menschen sich im März über 20 Minuten informiert haben. Zum Vergleich: Die Schweiz hat etwas mehr als 8,5 Millionen Einwohner.

Meistgelesenes Medium in der Schweiz

Die Zahlen zeigen klar, dass 20 Minuten national das mit Abstand reichweitenstärkste Newsangebot der Schweiz bleibt und kontinuierlich neue Nutzer hinzugewonnen hat. 20 Minuten nimmt die Verantwortung als meistgelesenes Medium in der Schweiz insbesondere in dieser ausserordentlichen Lage wahr – auch im Print.

Obwohl momentan nur noch 369'000 gedruckte Exemplare verteilt werden (was 60% der üblichen Auflage entspricht), hat 20 Minuten gerade in den letzten Tagen über 100 neue Boxenstandorte erschlossen. Sie befinden sich bei den meistfrequentierten Nahrungsmittelläden in der ganzen Schweiz. 20 Minuten konnte dieses Projekt zusammen mit dem Detailhandel umsetzen. So stellt 20 Minuten sicher, dass die interessierten Leser weiterhin die wichtigsten News zu Corona und zum übrigen Weltgeschehen in der vertraut kompakten Form – online und Print – geliefert bekommen.

In der aktuellen Krisensituation ist das Informationsbedürfnis in der Schweizer Bevölkerung so hoch wie noch nie. Das zeigen die aktuellen Net-Metrix-Zahlen des Monats März für @20min. Sowohl in der Deutsch- als auch in der Westschweiz verzeichnet 20 Minuten Werte wie nie zuvor. pic.twitter.com/UIKUvmj3LK — Sven Ruoss (@SvenRuoss) April 16, 2020

(20 Minuten)