Rekruten steckten sich über Lebensmittel an

In der Militärpolizeischule in Sitten litten am Freitag Dutzende Personen unter Magen-Darm-Problemen. Der Grund war zunächst unbekannt, ein Soldat spekulierte über halbgares Poulet, das Tage später wieder aufgewärmt worden sein soll.



Laut Armeesprecher Daniel Reist konnte die Ursache für die Durchfallerkrankung inzwischen ermittelt werden. Es habe sich nicht um eine Viruserkrankung, sondern um einen bakteriellen Befall gehandelt. «Die Soldaten haben sich über das Essen oder Trinken angesteckt», sagt er. Welche Lebensmittel infiziert waren und um welche Art Bakterien es sich handelte, wisse man aber nicht.

Mittlerweile gehe es den betroffenen Soldaten wieder gut, so der Sprecher: «Am Sonntagabend konnten alle wieder einrücken.»

Schon mehrere Fälle

Es war schon der dritte Fall im Juli: Anfang des Monats kamen 43 Soldaten in Jassbach im Emmental mit schwerem Durchfall und Erbrechen ins Spital. Vier befanden sich zeitweise in kritischem Zustand. Und auch in Bière VD litten 30 Soldaten unter Durchfall. In Bière war offenbar ein verdorbener Salat der Auslöser für die Krankheit. Auch in Jassbach habe es sich nicht um einen viralen Infekt gehandelt.

Armeesprecher Reist sagte, es gebe im Juli tatsächlich eine ungewöhnliche Häufung von Magen-Darm-Fällen. Einen Zusammenhang zwischen den Vorkommnissen gebe es aber nicht. Dass die Schweizer Armee ein Hygieneproblem in der Küche habe, könne man nicht sagen. «Klar ist, dass es beim Zusammenleben auf engem Raum bei grosser Hitze mehr Hygieneprobleme gibt.»



(nk)