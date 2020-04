Für «Respeggt»-Eier sterben keine Küken

Für männliche Küken bedeutet die herkömmliche Eierproduktion den Tod: Kaum geschlüpft, werden sie vergast, weil die Industrie keine Verwendung für sie hat.

Drei Millionen Küken sterben so jedes Jahr für unseren Eierkonsum. Doch schon bald sollen es weniger sein: Die Migros, die jährlich 300 Millionen Eier verkauft, setzt auf ein Verfahren, mit dem sich das Geschlecht der Küken schon im Ei bestimmen lässt.

Start in ausgewählten Filialen

Hierfür wird dem Brutei kurz nach der Befruchtung ein kleiner Tropfen Flüssigkeit entzogen. Mittels Hormonbestimmung kann anschliessend ermittelt werden, welches Geschlecht das Ei in sich trägt. «Männliche» Eier werden in der Folge gar nicht ausgebrütet, sondern können etwa für Tiernahrung verwendet werden, aus den «weiblichen» schlüpfen später Hennen, die unsere Eier legen.

Unter dem Label Respeggt sollen diese Eier im Herbst bei Migros in den Handel kommen. «Die Migros will die Respeggt-Eier im November 2020 testweise in den grösseren Filialen der Genossenschaften Zürich und Genf ins Sortiment aufnehmen», sagt Mediensprecher Sebastian Senn. Sofern die Eier bei der Kundschaft Anklang fänden, erfolge dann der gesamtschweizerische Rollout. Bei Migros ist man zuversichtlich: Ziel sei es, dass alle konventionellen Eier aus Schweizer Produktion ohne Kükentöten produziert würden.

Auch Coop an Gesprächen beteiligt

Auch beim Konkurrenten Coop wird die Entwicklung bei der Geschlechtserkennung im Ei mit grossem Interesse beobachtet, wie Mediensprecherin Rebecca Veiga sagt. «Wir beteiligen uns an den laufenden Diskussionen für eine Branchenlösung in der Schweiz.» Die Technologie zur Geschlechtsbestimmung im Ei sei bereits relativ weit fortgeschritten. Einen Termin für die Lancierung der Respeggt-Eier nennt Coop aber noch nicht.

(mhu)