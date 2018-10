Rettung der Schweiz oder Gefahr für Grundrechte?

Am 25. November stimmt die Schweiz über die Selbstbestimmungsinitiative der SVP ab. Diese will, dass künftig Landesrecht vor internationalem Recht steht. Aliénor Nina Burghartz von der Operation Libero und SVP-Nationalrat Claudio Zanetti liefern sich auf der Redaktion von 20 Minuten das grosse Rededuell: Rettet die Initiative unsere direkte Demokratie oder ist sie ein Frontalangriff auf das Erfolgsmodell Schweiz?

Umfrage Wer hat Sie überzeugt? Claudio Zanetti hat recht.

Nina Burghartz hatte die besseren Argumente.

Ich bin unentschlossen.

Warum setzen Sie sich für oder gegen die Initiative ein?

Claudio Zanetti: Wir wollen erreichen, dass in der Schweiz auch unser Schweizer Recht gilt. Wenn wir Staatsverträge abschliessen, sollen wir selber bestimmen können, wie weit diese gelten. Das ist eigentlich alles. Wir wollen unsere Rechtstradition fortsetzen, die seit Jahrzehnten in der Schweiz gilt. Von dieser ist das Bundesgericht abgewichen, indem es internationales Recht wieder höher gewichtet hat als unsere Gesetze. Es ist klar, dass die geheime Agenda dahinter heisst: Wir wollen in die EU.

Aliénor Nina Burghartz: Uns stört, dass die Initiative ein Frontalangriff auf die Selbstbestimmung ist und nicht mehr Selbstbestimmung bringt. Unser Rechtsstaat, den wir mit viel Sorgfalt und Erfolg aufgebaut haben, wird angegriffen. Ausserdem ist sie ein Angriff auf unsere Beziehungen zum Ausland und somit auf das Erfolgsmodell Schweiz. Stellen Sie sich vor, beim Rütlischwur hätte ein Eidgenosse hinter dem Rücken die Finger gekreuzt, das wäre nichts anderes als ein Verräter.

Herr Zanetti, sie stören sich an verhinderten Ausschaffungen. Wieso?

Zanetti: Wir sollen doch bestimmen können, wer sich in der Schweiz aufhalten darf und wer nicht. Aber jetzt plötzlich, unter Berufung auf das Völkerrecht, können wir selbst Schwerkriminelle nicht mehr ausschaffen. Bei einem Pyromanen in Bülach, der Häuser angezündet hatte, hiess es, der sei gut integriert! Es kann doch nicht sein, dass ein Deutscher oder Italiener wegen der Personenfreizügigkeit bleiben darf.

Burghartz: Für Ausländer gilt das gleiche Recht und auch das gleiche Strafrecht wie für Schweizer. Wir haben eine klare Regelung, wie ausländische Straftäter ausgeschafft werden sollen. Ich bin froh, dass das nach rechtsstaatlichen Prinzipien abläuft. Ausserdem würde Ihre Initiative gar nichts daran ändern, denn sie gilt nicht für Abkommen, über die wir abgestimmt haben, und dazu gehört auch das Freizügigkeitsabkommen.

Frau Burghartz, sie sehen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) in Gefahr, was ist daran so wichtig?

Burghartz: Die EMRK bietet uns einen ausgebauten Schutz unserer Menschenrechte, einen zusätzlichen Ort mit einem zusätzlichen Verfahren, das uns vor Unrecht, vor der Verletzung unserer Menschen- und Freiheitsrechte schützt. Das brauchen wir nur in ganz seltenen Fällen. Gott sei dank leben wir in einem Staat, der so gut funktioniert.

Zanetti: Von der Idee her ist die EMRK eine gute Sache. Als wir sie ratifiziert haben, hat man nicht mal eine Abstimmung gemacht, weil man sich dachte: Das ist ja alles in unserer Verfassung, kein Problem. Aber nun müssen wir zum Beispiel damit rechnen, dass das Minarettverbot von den Strassburger Richtern aufgehoben wird. Auch wenn ich Nein stimmte: Ich bin Demokrat, es interessiert mich mehr, was Volk und Stände sagen, als was irgendwelche Richter wollen.

Was sind die Folgen der Initiative für die Exportwirtschaft?

Burghartz: Für die Exportwirtschaft ist es eine grosse Zunahme an Rechtsunsicherheit, weil man einen Kündigungsmechanismus in die Verfassung schreibt und zum Vertragsbruch aufruft. Man weiss nicht mehr, ob bereits abgeschlossene Verträge überhaupt noch gelten. Das ist für den Wirtschaftsstandort Schweiz sicherlich nicht von Vorteil.

Zanetti: Economiesuisse redet von 600 gefährdeten Verträgen, nennt aber keinen einzigen konkret. Das Schweizer Volk ist sehr wirtschaftsfreundlich, hat etwa mehr Ferien abgelehnt, genau wie die Initiativen «AHV Plus» oder «1:12». Das ist also ein Scheinargument, die direkte Demokratie ist gut für unsere Wirtschaft. Diese Warnungen sind nur Panikmacherei.

Was ändert sich für den Maurerlehrling?

Zanetti: Bei einem Nein wird er plötzlich feststellen, dass er über eine Initiative, die er unterschrieben hat, nicht abstimmen kann, weil die Bundeskanzlei diese für ungültig erklärt hat. Warum stimmen die Leute nicht ab? Sie denken sich: Die in Bern machen ja eh, was sie wollen, siehe Ausschaffungsinitiative. Der Wert der Demokratie hat bereits massiv Schaden genommen. Die Leute wenden sich angewidert ab, weil Volksentscheide wegen Völkerrecht nicht umgesetzt werden.

Burghartz: Der Lehrling wird bei einem Ja nicht mehr wissen, was gilt: Es ist unsicher, ob Verträge die wir eingegangen sind, gelten. Und das wirklich Gefährliche: Bei Annahme der Initiative gelten grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien nicht mehr. Die Gewaltenteilung wird angegriffen, die Judikative geschwächt. Das bedeutet, dass seine persönlichen Rechte und seine Selbstbestimmung nicht mehr so geschützt sind wie jetzt.