Natalie Rickli (SVP) siegt mit den Linken

Mit ihrem Ja stach SVP-Nationalrätin Natalie Rickli aus dem roten Meer der Nein-Stimmen ihrer Partei hervor. Wie 96 andere Nationalräte, darunter vor allem Linke, stimmte sie erfolgreich dafür, dass künftig Parlament statt Bundesrat über die Kriterien für Waffenexporte entscheiden kann. Rickli scherte in der Abstimmung des Nationalrats am Mittwoch aber nicht zum ersten Mal innerhalb der eigenen Reihen aus.

Bereits 2014 wich sie von der Meinung ihrer Parteikollegen ab. Damals stimmte sie gegen eine Motion, die verlangte, dass Schweizer Kriegsmaterial auch in Länder exportiert wird, in denen Menschenrechte verletzt werden.

«Bundesrat ist zu weit gegangen»

«Ich bin für eine starke Armee und dafür, dass Rüstungsgüter exportiert werden können», sagt Rickli auf Anfrage. Aber schon mit der letzten Lockerung sei der Bundesrat zu weit gegangen. «Das zeigten auch die Proteste in der Bevölkerung.» Sie habe der Motion hauptsächlich aus neutralitätspolitischen Überlegungen zugestimmt.

Fraktionskollegin Sandra Sollberger hat Verständnis für Abweichler. «Ich finde es gut, dass jeder seine eigene Meinung vertritt. Man muss abends noch in den Spiegel schauen können.» Etwa bei gesellschaftspolitischen Abstimmungen sei auch sie schon von der Fraktionsmeinung abgewichen. «Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren können.» SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi wollten zum Abstimmungsverhalten keine Stellung nehmen.

Motion der BDP angenommen

Mit einer Regelung auf Gesetzes- statt auf Verordnungsstufe soll die Festlegung der Bedingungen für Kriegsmaterialexporte in die Kompetenz des Parlaments gelangen. Am Mittwoch folgte der Nationalrat einer entsprechenden Motion der BDP. Als Nächstes ist der Ständerat am Zug.

Heute fällt die Regelung in die Zuständigkeiten des Bundesrats. Im Sommer hatte er angekündigt, die Bestimmung zu lockern: Neu sollen Exporte in Bürgerkriegsländer bewilligt werden können, wenn kein Grund zur Annahme besteht, dass das Kriegsmaterial in diesem Konflikt eingesetzt wird. Dafür erntete der Bundesrat viel Kritik. Umgehend wurde eine Volksinitiative lanciert.

(bz)