Halo-Mond erfreut die Schweiz

In der Nacht auf Donnerstag konnte von aufmerksamen Lesern ein Naturschauspiel beobachtet werden: Der Mond war zeitweise von einem hellen Kreis umgeben.

Dieser Lichteffekt wird «Halo» genannt. Er entsteht dadurch, dass Licht an Eiskristallen reflektiert und gebrochen wird. Meistens geschieht dies an Cirruswolken in einigen tausend Metern Höhe. Das Phänomen kann dann ein Indiz für einen Wetterumschwung und Regen sein. Es ist aber auch möglich, dass ein Schleier von Cirruswolken während einer Schönwetterlage durchzieht.

Meistens werden Halos durch Wolken verursacht, sie können aber auch in der Nähe von Polarschnee, Eisnebel oder Schneekanonen gebildet werden. Halos können sowohl um die Sonne als auch umd den Mond entstehen, wobei letzteres weitaus seltener ist.

Zudem können verschiedene Formen wie Halbkreise, Lichtsäulen und Bögen auftreten. Insgesamt gibt es über 50 verschiedene Arten dieser Erscheinungen.





