Rodrigo (5) muss wegen Virus zu Hause bleiben

Das Coronavirus ist in Spreitenbach AG angekommen: 44 Kinder und 8 Lehrpersonen befinden sich für die nächsten zwei Wochen in Quarantäne. Ein 31-jähriger Kindergärtner hatte sich bei einem Familienbesuch aus Norditalien mit dem Coronavirus infiziert.

Umfrage Wäre die Betreuung Ihrer Kinder im Falle einer Quarantäne ein Problem? Ja, ich bin alleinerziehend und muss arbeiten.

Ja, mein Partner und ich sind beide berufstätig.

Nein, ich bin nicht berufstätig.

Nein, mein Partner kann die Kinder betreuen.

Ich habe keine Kinder.

Eine der betroffenen Familien, die in Spreitenbach in Quarantäne sitzen, ist die Familie Covas. Sowohl Vater als auch Mutter und Sohn Rodrigo (5) dürfen die eigenen vier Wände nicht verlassen. «Rodrigo darf nicht in den Kindergarten und ich wurde vom Arbeitgeber nach Hause geschickt», sagt Vater José. Rodrigo sei nicht erfreut darüber, dass er nur in der eigenen Wohnung spielen darf. «Er geht gern in den Kindergarten, das macht ihm Spass.»

Auch die fünfjährige Tochter einer benachbarten Familie ist traurig, dass sie nicht mit ihren Freunden spielen darf. Ihre Mutter sagt: «Sie hat in drei Tagen Geburtstag und kann wegen der Quarantäne jetzt keine Geburtstagsparty feiern.» Ihre Tochter habe noch nicht ganz verstanden, wieso sie zu Hause bleiben müsse. «Wir haben ihr einfach gesagt, dass sie immer die Hände waschen und Abstand zu anderen Leuten halten solle.»

«Ich sorge mich um mein Baby»



Die Eltern der Fünfjährigen erfuhren aus den Medien vom Coronavirus-Fall im Kindergarten. «Es war ein Schock, eine Katastrophe. Mittlerweile sind wir aber ruhiger als gestern und schieben keine Panik», so die Mutter. Stattdessen hat die Familie Vorsichtsmassnahmen getroffen, um das Virus nicht weiterzuverbreiten. «Ich habe das ganze Haus desinfiziert und meine Mutter ist für uns einkaufen gegangen.»

Die Betreuung des Mädchens stelle kein Problem dar, da sie selber im Mutterschaftsurlaub sei, sagt die Mutter. Sorgen mache sie sich um ihr zweieinhalb Monate altes Baby. Momentan ist die ganze Familie vereint, da auch der Vater zu Hause bleiben muss. «Meine Arbeitskollegen sind auch besorgt. Ich darf frühestens in drei Tagen wieder arbeiten gehen», erzählt er.

Auch andere Eltern im Quartier wissen vom Coronavirus-Fall und sind beunruhigt, wie sie gegenüber 20 Minuten berichten. «Ich habe Angst um meine Tochter Sohana, aber bei ihrem Kindergarten ist zum Glück niemand mit dem Virus infiziert», sagt Mobarak Ali (55). Auch die zweifache Mutter Jennifer Duran (33) macht sich Sorgen. «Ich habe grosse Angst wegen meiner zwei Kinder und auch weil ich im Verkauf arbeite.» Die Schule ihrer Kinder sei weiterhin geöffnet, sie hätte sie aber lieber zu Hause behalten. Genau das wäre für eine andere Passantin ein Problem: «Ich bin alleinerziehend und bin deshalb darauf angewiesen, dass meine Tochter in den Kindergarten kann. Vielen anderen Müttern geht es genauso.»

(les/dk)