Herr Köppel, haben Sie das Zeug zum Ständerat?

Angebliche Geheimpläne zum heimlichen EU-Beitritt, «Täuschungsmanöver in Bundesbern» und ein «unehrlicher Bundesrat»: Damit will SVP-Nationalrat Roger Köppel in der Europapolitik aufräumen und kandidiert als Zürcher Ständerat. Die beiden bisherigen Ständeräte, Ruedi Noser (FDP) und Daniel Jositsch (SP), sieht er als «EU-Anbindungssympathisanten».

Im Interview mit 20 Minuten erklärt Roger Köppel, warum er an der Medienkonferenz mit der grossen Kelle angerichtet hat und wie er es anstellen will, im Ständerat mehr präsent zu sein als bisher im Nationalrat.