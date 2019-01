«Köppels Kandidatur ist chancenlos»

Roger Köppel zog vor drei Jahren mit einem Glanzresultat in den Nationalrat ein. Jetzt greift er nach einem Sitz in der kleinen Kammer: Wie er gestern bekannt gab, will er bei den Wahlen im Herbst Ständerat für den Kanton Zürich werden. Damit fordert er Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) heraus.

Die beiden bezeichnete er kurzerhand als «EU-Anbindungssympathisanten». Damit meinte er bei Noser die Befürwortung des Rahmenabkommens mit der EU sowie bei Jositsch die angeblichen Sympathien für einen EU-Beitritt. Sich selbst portierte Köppel als Gegengewicht zu diesem «Meinungskartell». Über seine Kandidatur entscheidet die Zürcher SVP am 19. März.

Politologe rechnet Köppel keine Chancen aus

Eine klare Prognose zu Roger Köppels Kandidatur wagt Politologe Mark Balsiger: «Sie ist chancenlos.» Dies aus verschiedenen Gründen, erklärt Balsiger. Erstens müsse er zwei Bisherige verdrängen, die bislang einen guten Job gemacht hätten und die durch gemässigte Positionen Wähler bis in die Mitte abholen könnten.

Zweitens sei der Provokateur Köppel über die SVP-Basis hinaus nicht wählbar. Drittens glaubt Balsiger nicht, dass die «durchschaubare Anti-EU-Rhetorik» bei den Wählern verfängt, zumal die Kritik inhaltlich nicht zutreffe. «Jositsch und Noser sind für den bilateralen Weg, was natürlich eine völlig andere Position ist als der EU-Beitritt.»

«Bei Majorzwahlen wie für den Ständerat sind moderate Persönlichkeiten gefragt, während im Nationalrat ‹scharfe Hunde› grössere Chancen haben», hält Balsiger fest. Er verweist auf den letzten Zürcher SVP-Ständerat, den die SVP von 1998 bis 2007 stellte: Hans Hoffmann. «Er war vom Naturell her das Gegenteil des Oppositionspolitikers Roger Köppel.»

Bereits Christoph Blocher scheiterte am Ständerat

Balsiger glaubt aber, dass Köppel im Nationalrat wieder ein ausgezeichnetes Resultat einfahren könnte. Doch mit seiner Ständeratskandidatur gehe er das Risiko ein, eine schmerzliche Niederlage zu erleiden, die ihm dann anhaftet, wie 2011 SVP-Übervater Christoph Blocher.