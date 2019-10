Rolf Knie basht Greta und kassiert verbale Prügel

«Ein Pinsel für Greta Dummberg» – mit diesen Worten beginnt der neuste Facebook-Eintrag des Schweizer Kunstmalers Rolf Knie. Er wolle seinen wertvollsten Pinsel an Greta stiften, damit sie die Blüten rund um den Globus bestäuben und die Menschheit vor dem Untergang retten könne, schreibt Knie – und fügt in Klammern an: «Es ist kein Einfaltspinsel.»

Das Beispiel von Greta solle Schule machen – «beziehungsweise weiter zum Schulschwänzen animieren», spottet der frühere Zirkusclown aus der Knie-Dynastie und verunglimpft die Klimaaktivistin weiter. «Schliesslich hat Greta bewiesen, dass es keine Schulbildung braucht, um die Welt zu retten. Auch deshalb stifte ich den Pinsel.»

Er werde nun ein Crowdfunding starten, um Millionen von Pinseln an die Jugend dieser Welt abzugeben «und dafür sorgen, dass anstelle der Schule, gegen den Klimawandel Blüten bepinselt werden», so Knie weiter.

Verbreitete Verständnislosigkeit

Die Reaktionen auf Facebook liessen nicht lange auf sich warten – bis auf vereinzelte Ausnahmen ist der Tenor in den Kommentaren eindeutig: «peinlich», «Kindergartenniveau», «erbärmlich» oder «zum Fremdschämen» sind noch die harmloseren Bemerkungen. «Echt traurig, dass sie so etwas nötig haben, Herr Knie», schreibt ein User. Damit disqualifiziere sich der Künstler selbst.

Andere gifteln mit humoristischen Beiträgen zurück: «Als sie den Clown noch gespielt und nicht gelebt haben, waren Sie lustiger», heisst es in einem Kommentar. Andere meinten: «Bisschen zu fest am Pinselreiniger geschnuppert?» oder «lieber von Greta Thunberg beeindruckt als von Rolf Knie gemalt». Eine weitere Userin schreibt vielsagend: «Zeit, den Pinsel abzugeben.»

Rolf Knie war bislang für eine Stellungnahme zu seinem Facebook-Post für 20 Minuten nicht erreichbar.



