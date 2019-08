Rollerfahrer gerät unter Lastwagen und stirbt

Am Freitag kam es in Villeneuve VD zu einem tragischen Unfall. Kurz vor 16.30 Uhr rief ein Lastwagenchauffeur bei der Polizei an und sagte, dass er gerade einen Rollerfahrer mit seinem Lastwagen erfasst hätte.

Einsatzkräfte fanden den 53-jährigen Rollerfahrer unter dem Lastwagen. Er war unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb der Schweizer vor Ort.

Der 31-jährige Lastwagenfahrer, ebenfalls Schweizer, wurde nicht verletzt. Wie die Kantonspolizei Waadt am Samstag mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.

