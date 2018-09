Rückt der «achte Bundesrat» nach?

«Eine Partei, die im 21. Jahrhundert Anspruch auf einen Bundesratssitz stellt, kann es sich schlicht nicht erlauben, keine Frau aufzustellen», sagte CVP-Präsident Gerhard Pfister im Mai der NZZ. Namen nannte er keine. Tatsächlich gibt es bei der CVP – anders als bei der FDP mit Ständerätin Karin Keller-Sutter – keinen Kronfavoriten oder keine Kronsfavoritin auf die Nachfolge von Bundesrätin Doris Leuthard, die per Ende Jahr zurücktritt.

Umfrage Wer soll Bundesrätin Doris Leuthard beerben? Viola Amherd

Elisabeth Schneider-Schneiter

Gerhard Pfister

Peter Hegglin

Heidi Z'graggen

Walter Thurnherr

Pirmin Bischof

Christophe Darbellay

Mir sagt keiner etwas.

andere

Klar ist, wer nicht will: Pfister selbst sagte, er wolle die CVP in die Wahlen 2019 führen. Der bestens vernetzte Ständerat Konrad Graber kündigte gar seinen Rückzug aus der Politik an.

Thurnherr und eine Handvoll weitere Anwärter

So hat sich der Bundeskanzler Walter Thurnherr zum Geheimfavoriten gemausert. Er ist schon der «achte Bundesrat», gilt als brillanter Analytiker und kennt nicht nur den Bundesrat, sondern auch die Verwaltung aus dem Effeff. Der ETH-Physiker gilt als Vertrauter von Doris Leuthard.

Als mögliche weibliche Kandidatin nennen Beobachter etwa Nationalrätin Viola Amherd (56). Die Walliser Anwältin ist Vize-Präsidentin der CVP-Fraktion. Welche weiteren Namen gehandelt werden, sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Leuthard selbst sagte an der Medienkonferenz zum Rücktritt, sie wünsche sich mehr Frauen in der Regierung. Letztlich komme es aber in erster Linie auf die Persönlichkeit an.

Leuthards Karriere in Bildern:

Doris Leuthard tritt per Ende Jahr zurück

(daw)