Wer soll künftig den Zug-Fahrplan erstellen?

Ab Dezember soll der Interregio von Luzern an den Flughafen Zürich für zwei Jahre nur noch bis zum Zürcher Hauptbahnhof fahren. Seit der Bekanntgabe dieser Umstellung herrscht in der Zentralschweiz Unmut. Denn die neue Verbindung an den Flughafen stellt für viele eine Verschlechterung dar. Vergeblich haben sich Zentralschweizer Politiker bisher gegen die Umstellung gewehrt.

Auch andere Regionen fühlen sich immer wieder benachteiligt, wenn es um die Gestaltung des Fahrplans geht. So ist man in der St. Galler Gemeinde Wittenbach mit den Neuerungen unzufrieden, da sich die Reisezeit nach Zürich verlängert. Im Baselbiet gab es am letzten Fahrplanwechsel Kritik, berichtete die «Basellandschaftliche Zeitung».

Die Unzufriedenheit beschäftigt auch die Politik: Sollte die SBB so weitermachen, könnte ihr die Planung des Fahrplans entzogen werden. Der Nationalrat hat sich im Mai bereits dafür ausgesprochen. Damals ging es darum, die Diskriminierung zwischen Personen- und Güterzügen zu verhindern. Eine unabhängige Stelle solle den Fahrplan erstellen, so die Forderung.

Derzeit ist die Trasse Schweiz AG zuständig für die Fahrplangestaltung, hat die Aufgabe jedoch an die SBB ausgelagert. Die Idee ist, das Geschäft von der SBB abzukoppeln.

SBB soll diskriminierungsfrei entscheiden

Der Ständerat hatte sich dagegen ausgesprochen. Doch die Diskussion ist noch nicht beendet, denn die kleine Kammer führt die Gespräche am 20. September weiter. Die Idee, dass die SBB den Fahrplan nicht mehr selbst erstellen sollte, könnte gerade in der Zentralschweiz Zuspruch finden: In der «Luzerner Zeitung» erklärt der Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki, dass sich die SBB nicht wundern müsse, dass ihr die Fahrplangestaltung entzogen werde.

«Bei der Fahrplan-Änderung wird häufig die Zentralschweiz benachteiligt. Die Bevölkerung versteht das nicht. Deshalb müsste man die Gestaltung vielleicht jemandem übergeben, der die Zentralschweizer Anliegen versteht», erklärt Wicki 20 Minuten. Er sieht durchaus Chancen, dass die Forderung durchkommen könnte.

Der St. Galler CVP-Nationalrat Thomas Ammann steht der Idee kritischer gegenüber: «Ich denke, man sollte die Fahrplangestaltung bei der SBB lassen.» Die Aufgabe sei sehr komplex und letztlich gehe es um die richtige Umsetzung. Es seien verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, etwa die Kapazität auf der Schiene, die Kosten und die Planung von Baustellen sowie die Pünktlichkeit der Züge. Dass sich Regionen weniger benachteiligt fühlen, wenn der Fahrplan von Dritten erstellt wird, die auch das nötige Know-how haben müssten, glaubt Ammann nicht: «Solche Kritikpunkte würde es auch dann geben.»

«Ich habe zuerst mit dem Anliegen sympathisiert», sagt der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli. Doch im Laufe der Debatte habe er bemerkt, dass man der SBB die Aufgabe nicht wegnehmen sollte. «Das würde einen Riesenrattenschwanz nach sich ziehen.» Dies etwa, weil die gesamte Expertise bei der SBB liege. Im Nationalrat hat man sich deshalb darauf geeinigt, die Fahrplangestaltung bei der SBB zu lassen. Aber nur wenn sie diskriminierungsfrei plant und mit allen Beteiligten – also auch den Kantonen – vor einem Entscheid Gespräche führt.

«Fahrplanerstellung funktioniert heute gut»

Bei Pro Bahn ist man geteilter Meinung. Präsidentin Karin Blättler versteht einerseits die SBB, die Strecken mit hohem Passagieraufkommen eher bevorzugt behandelt. Gleichzeitig sagt sie aber: «Die Fahrplangestaltung nimmt immer wieder Formen an, die einen hinterfragen lässt, ob es wirklich nicht anders geht.»

Das Problem sei die fehlende Transparenz. «Die SBB sollte wieder offener und aktiv informieren.» Blättler versteht deshalb, warum die Idee der Auslagerung auf den Tisch kommt. Die SBB müsse sich wieder auf ihren Grundauftrag konzentrieren: «Sie hat sich etwas verzettelt mit den vielen Projekten, die laufen. Sie sollte sich aber auf ihr Daily Business fokussieren.»

Die SBB sieht das anders: «Die Fahrplanerstellung des am intensivsten genutzten Streckennetzes Europas funktioniert heute gut, sie erfolgt diskriminierungsfrei und unter Einbezug der Eisenbahnverkehrsunternehmen des Personen- und Güterverkehrs», erklärt Sprecher Reto Schärli. «Heute verantworten die Infrastrukturbetreiber die Planung und Umsetzung des Fahrplans aus einer Hand.» Ziel der Gestaltung sei «ein stabiler und pünktlicher Fahrplan mit einer maximalen Kapazität für Personen- und Güterverkehr». Dabei müssten auch Baustellen optimal eingeplant werden.