Werden die Störungen bei der SBB zum Alltag?

Für einige Pendler endete die Fahrt im Intercity von Zürich nach Biel am Donnerstagmorgen in Olten. Der Zug war überfüllt. Mit einer Durchsage forderte das Zugpersonal Reisende ohne wichtigen Termin auf, den Zug zu verlassen. «Als Pendler habe ich schon viel erlebt. Das heutige Erlebnis schiesst den Vogel ab», sagt ein Leser zu 20 Minuten.

Umfrage Wie erleben Sie die SBB? Pünktlich und zuverlässig.

Mal so, mal so.

Ich bin nicht zufrieden.

Ich weiss nicht.

Der Unmut ist gross. «Haben wir bald Verhältnisse wie in Indien?», fragt ein SBB-Kunde auf Twitter. Bereits am Tag zuvor waren Tausende Pendler gestrandet, weil es im Mittelland zu zwei Störungen gekommen war. Am Morgen wurde zwischen Turgi und Baden ein Gleisschaden registriert, der erst in der Nacht behoben werden konnte. Am Feierabend kam es im Heitersbergtunnel zudem zu einer Fahrleitungsstörung.

«Das kommt selten vor»

Dadurch waren die Haupt- und die Ausweichstrecke gleichzeitig betroffen, wie SBB-Sprecher Raffael Hirt sagt. Die Behebung der Störungen habe länger gedauert als angenommen. «Ein solcher Worst Case mit gleichzeitig auftretenden Störungen hat massive Auswirkungen für unsere Kunden», sagt er. Die SBB analysiere den Vorfall intern und passe wenn möglich die Störungskonzepte an.

Dass Passagiere am Morgen darauf gebeten wurden, den Zug in Olten zu verlassen, habe damit zu tun, so die SBB. Es habe nicht genügend Rollmaterial nach Biel gebracht werden können. Dass Passagiere gebeten würden, auszusteigen, komme derweil äusserst selten vor, so Sprecher Raffael Hirt.

«Service sieht anders aus»

Der Entscheid, ob die Fluchtwege für die Reisenden und das Personal trotz Überbelegung gewährleistet seien, fälle jeweils die Zugchefin oder der Zugchef. Die SBB prüfe, wie sie Reisende künftig früher informieren und lenken könne. Sprecher Hirt: «Die SBB bedauert die Häufung an Störungen und entschuldigt sich bei ihren Kunden.»

Viele Pendler sehen eine negative Entwicklung. «Typisch SBB», schreibt etwa ein Pendler. «Service sieht anders aus», reklamiert ein anderer. Doch wieso kommt es in letzter Zeit zu so vielen Störungen?

Weniger Störungen

Einerseits trügt der Eindruck. Zuletzt war die SBB pünktlicher unterwegs. Im April erreichten 90,9 Prozent ihrer Kunden das Ziel pünktlich. 2018 waren es noch 90,1 Prozent gewesen. Die Pünktlichkeit der Züge betrug im April 93,5 Prozent gegenüber 93,1 Prozent im Jahr 2018.

Seit Jahren sinkt die Zahl der für den Bahnbetrieb relevanten Störungen an der Infrastruktur. Im letzten Jahr wurden knapp 8000 Störungen registriert. Zehn Jahre zuvor waren es noch 9000 gewesen. Die Zahl der Störungen pro gefahrenem Kilometer sank letztes Jahr auf ein Rekordtief.

Weniger Verspätungen

Wenn aber eine Störung auftritt, hat diese immer grössere Auswirkungen. Seit 2011 sind die Verspätungsminuten, die durch eine einzelne Störung verursacht werden, um 29 Prozent gestiegen, wie der Jahresbericht der SBB-Infrastruktur zeigt.

Der Grund dafür ist die gewachsene Zugdichte. Fahren immer mehr Züge auf einer Strecke, sind bei einer Störung auch mehr Züge davon betroffen. Zudem nehme die Komplexität der Störungen laufend zu, schreibt die Infrastruktur-Abteilung der SBB. Das erschwere es, Fehler zu finden.

Damit die Pünktlichkeit stabil bleibt, muss darum die Zahl der Störungen sinken. 2018 gelang das der SBB noch. Ob das wieder gelingt, ist fraglich. Die aktuellen Vorkommnisse tun der Statistik nicht gut. Am Mittwoch war auf der Strecke Zürich–Bern jeder zweite Zug verspätet, zeigen Daten von Puenktlichkeit.ch. Zwischen Bern und Olten waren es sogar nur 43,2 Prozent der Züge, die ihr Ziel in der Zeit erreichten.

