SBB-Kundendienst gibt Tipp, wo es weniger stinkt

«Der Gestank ist kaum auszuhalten. Und dafür zahle ich monatlich 335 Franken für mein GA?», empört sich Leser A. N.* Der Thurgauer ist regelmässig auf der Zugstrecke zwischen Wallisellen ZH und Winterthur unterwegs. Dabei soll es in der S8 bereits mehrmals stark gestunken haben. «Das ganze Zugsabteil riecht nach Fäkalien und Kanalisation. Der Geruch hält seit mittlerweile rund einem Monat an.» Nicht nur im Inneren soll sich die unliebsame Geruchswelle verbreiten, auch auf dem Bahnsteig komme einem der Gestank entgegen.

Daher wandte sich N. an die SBB. In einem Mail an den Kundendienst sprach er die Bahn auf das Problem an – und bekam eine ausführliche Antwort. Im Mail erklärte ein Mitarbeiter ausführlich, unter welchen Bedingungen es auch bei modernen Zug-WCs zu unangenehmen Gerüchen in den Wägen kommen kann. Angefügt hat er eine Illustration, in der jene Sitzplätze markiert sind, auf denen man unangenehmen Gerüchen möglichst entgeht. Dabei handelt es sich um die doppelstöckigen S-Bahn-Züge des Hersteller Siemens.

«Für was zahle ich die hohen GA-Kosten?»

SBB-Sprecher Reto Schärli sagt auf Anfrage: «Was den vom Leser mehrfach wahrgenommenen Geruch verursacht, können wir im Detail nicht nachvollziehen. Hinweise auf ein systematisches Problem bei diesem Zugtyp liegen aber keine vor.» Moderne Zugtoiletten seien so konstruiert, dass unangenehme Gerüche durch kleine integrierte «Kläranlagen» von den Passagieren ferngehalten würden.

Man habe dem Leser individuellen Rat erteilt und ihn darauf hingewiesen, dass unter besonderen Verhältnissen Geruchsrückströme ins Innere des Zugs nicht gänzlich auszuschliessen seien. «Es ist auch nicht zu verhindern, dass Gerüche aus der Umwelt wie etwa frisch ausgebrachte Gülle auf einem Feld in den Zug gelangen», so Schärli.

Tunneldurchfahrt oder Zugbegegnung

Im Mail an N. werden die «besonderen Verhältnisse erläutert»: «Bei schnellen Druckänderungen, wie zum Beispiel einer Tunneldurchfahrt, bei Zugbegegnungen oder aber auch bei nicht ganz geschlossenen Türen lassen sich Rückströme in den Fahrgastraum nicht gänzlich ausschliessen.»

Auch könne das Schwarzwasser, das in die WC-Tanks geleert wird, Fäulnisgase produzieren. «Wird die Toilette gespült, entleert sich das WC mit einem starken Luftdruck in den darunter liegenden Tank. Die Tankanlage gleicht diesen Druck aus, indem sie die Gase ins Freie ausstösst. Bei ungünstigen Umständen – etwa Seitenwindeinfluss, Zugbegegnungen in Tunnels oder geöffnete Wagentüren – können diese Gase mit der Aussenluft vermischt wieder in den Fahrgastraum gelangen», erklärt der Mitarbeiter. Versuche mit Aktivkohle- beziehungsweise Chemieabsorptionsfiltern hätten bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

Trotz der ausführlichen Antwort und den gutgemeinten Tipps bleibt Leser A. N.* unzufrieden: «Die Empfehlung, dass ich mich in den hinteren Teil des Zuges setzen soll, kommt mir vor, als wollte man mich abwimmeln.»

* Name der Redaktion bekannt



