SBB-Mitarbeiter erlitt schwere Verbrennungen

Als ein SBB-Monteur Isolatoren bei einer Fahrleitung austauschen wollte, gab es einen lauten Knall. Entgegen seiner Erwartung stand die Fahrleitung unter Strom. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen in Gesicht, an Hand und Unterarm, wie es im «Bericht» der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) zu entnehmen ist.

Im Spital sagten ihm die Ärzte, dass er Glück gehabt habe, dass er im Bereich seines T-Shirts keine Verbrennungen erlitten hatte. Die Kunstfasern seines T-Shirts wären geschmolzen und hätten sich mit der Haut verklebt, was die Behandlung deutlich erschwert hätte.

Der junge Mann hatte bei der Nachtarbeit am 25. Juli 2015 in Visp VS seinen 21-jährigen Kollegen dabei. Dieser wurde durch den entstandenen Störlichtbogen so stark geblendet, dass seine Sehkraft vorübergehend beeinträchtigt war.

Mehrere Sicherheitsdefizite

Im nun erschienenen Bericht listet die Sust gleich mehrere Sicherheitsmängel auf, die zum Unfall geführt haben. Unter anderem wurden die Fahrleitungen nicht allseitig der Arbeitsstelle geerdet, in der Vorbereitungsphase fand keine Begehung vor Ort statt und die Mitarbeitenden seien nicht instruiert worden. Das Sicherheitsdispositiv beinhaltete ausserdem weder Hinweise noch Massnahmen bezüglich eines unter Spannung stehenden Fahrleitungsteils in der Arbeitsstelle.

«Der vorliegende Fall zeigt auf, dass die Arbeitsvorbereitung inklusive Dokumentation, Übergabe, Instruktion und Kontrolle ein sicheres Arbeiten auf der Arbeitsstelle nicht ermöglichte», resümiert die Sust.

Die SBB veranlasste als Konsequenz des Unfalls verschiedene Massnahmen. Unter anderem wurde das Fahrleitungsteam durch den Kurzfilm «Sicherer Umgang mit Starkstrom bei der Bahn» sensiblisiert. Der Fall wurde auch als Beispiel in den nächsten Sicherheitstag integriert.

