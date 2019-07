So stark kühlt die SBB die Züge herunter

Bauarbeiten, Zugausfälle oder massive Verspätungen: Pendler auf zahlreichen SBB-Strecken mussten in den letzten Wochen einiges an Geduld aufbringen. Entspannung ist keine in Sicht: Diese Woche erwartet die Schweiz erneut eine Hitzewelle. Temperaturen von 30 Grad Celsius an mehreren Tagen in Folge stellen für den Bahnbetrieb eine Herausforderung dar, so die SBB. Gleichzeitig laufe der Eventverkehr mit zahlreichen Grossanlässen zur Fête des Vignerons und weiteren Grossanlässen auf Hochtouren.

Bei grosser Hitze können die Schienen bis zu 70 Grad heiss werden. An einem Point de Presse entschuldigt sich die SBB bereits für allfällige Verspätungen, die wegen der Verformung von Gleisen – sogenannten Gleisverwerfungen – entstehen können. Zu einer Verwerfung kam es bereits am 27. Juni in Bern. Die Kundenpünktlichkeit betrug an diesem Tag bloss 75 Prozent. Die Bahn trifft folgende Massnahmen gegen die Hitze:

Weisse Schienen

Die SBB analysiert die Möglichkeit der weissen Schienen. Dabei werden Schienen seitlich mit weisser Farbe bemalt. Studien zeigen laut der SBB auf, dass die Schienen mit hellem Anstrich bis zu 7 Grad kühler bleiben. «Eine interne Expertengruppe setzt sich mit dem Thema auseinander und führt aktuell Tests direkt im Gleis durch», heisst es in einer Mitteilung.

Streckeninspektionen

Die Hauptstrecken werden alle zwei bis vier Wochen von speziell ausgebildeten Streckeninspektoren kontrolliert. Stellen sie Gleisverformungen fest, reicht in der Regel eine Reduktion der Geschwindigkeit aus. Danach wird die Stelle geflickt oder allenfalls die Schiene ersetzt.

Klimaanlagen laufen auf Hochtouren

7200 Klimageräte in 4100 Fahrzeugen sind momentan installiert. 94 Prozent der Personenzüge sind somit gekühlt. Bei 35 Grad kann es trotzdem noch warm sein: Die SBB kühlt die Raumluft 5 bis 7 Grad unter die Aussentemperatur. Das Personal kann die Temperatur zusätzlich um 2 Grad senken. Bei Temperaturen über 30 Grad kämen die Klimageräte an ihre Leistungsgrenzen, obwohl sie auf Hochtouren liefen, schreibt die SBB.

Hitzebeständige Schienen

Zudem prüft die SBB, ob sie künftig Schienen einsetzen kann, die der Hitze besser standhalten. So wird geprüft, die sogenannte Neutralisierungstemperatur um fünf Grad zu erhöhen. Auf diese Temperatur wird eine Schiene erhitzt, bevor sie im Gleisbett verschweisst wird.

