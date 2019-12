SBB hat 2020 so viele Baustellen wie noch nie

Es dürfte ein heikler Start für den neuen SBB-Chef Vincent Ducrot werden: Die Baustellen nehmen in den nächsten Jahren nochmals zu, da der Rückstand bei Unterhaltsarbeiten noch nicht aufgeholt ist, heisst es auf der Webseite der Bundesbahnen. Zudem werde im Auftrag des Bundes das Bahnnetz weiter ausgebaut, um dessen Kapazitäten zu erhöhen.

Die Zahl der Baustellen wird damit im nächsten Jahr einen neuen Höchstwert erreichen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Die grössten Arbeiten fänden demnach zwischen Genf und Lausanne, am Zugersee, beim Knoten Bern, zwischen Olten und Aarau, sowie in der Nordwestschweiz zwischen Basel und Liestal statt.

Auch die investierte Bausumme belaufe sich mit über 2 Milliarden Franken auf einen Höchstwert. Zwar will die SBB so weit es geht bei laufendem Betrieb bauen, trotzdem müssen sich Passagiere 2020 auf so viele Ersatzkonzepte einstellen wie nie. So kann es zum Beispiel vermehrt zu Umleitungen, reduziertem Service und Ausfällen kommen.

Bereits jetzt sind laut Artikel 400 Fälle bekannt, bei denen der neue Fahrplan, der am 15. Dezember 2019 in Kraft getreten ist, durch Sperren oder andere Umstände beeinträchtigt sein wird.

Der neue SBB-Chef Vincent Ducrot hatte im Interview mit 20 Minuten gesagt, dass der Nachholbedarf bei der Pünktlichkeit wohl am grössten ist. In diesem Zusammenhang erwähnte er auch die Baustellenplanung und dass dies ein langwieriger Prozess sei, der nicht von heute auf morgen stattfindet.

Die geplanten Ausbauten und Unterhaltsarbeiten werden künftig zu einem besseren Angebot führen und garantieren eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Bahninfrastruktur, heisst es seitens der SBB.



