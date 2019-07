SBB lässt bei Verspätung den Halt an Bahnhöfen aus

Am letzten Samstag hielt der Interregio 16 ausserplanmässig nicht an den Bahnhöfen Brugg und Baden. Grund dafür war laut der «Aargauer Zeitung», dass er wegen eines Zwischenfalls ab Bern nur mit geringer Geschwindigkeit durchs Mittelland fahren konnte. Als der Zug 20 Minuten verspätet in Olten eintraf, wurden die Passagiere darüber informiert, dass alle, die nach Baden und Brugg reisen wollten, aussteigen mussten. Der Zug halte dort nicht.

Umfrage Findest du, es ist okay, bei Verspätung Stopps auszulassen? Das geht gar nicht!

Wenn es der Mehrheit zugute kommt, ist es okay.

Ist mir egal, ich reise sowieso nicht mit dem Zug.

Ähnlich erging es Zug-Reisenden Ende Mai. Damals liess der Intercity 1527 von Zürich nach St. Gallen gleich vier Stopps aus, nämlich Wil, Uzwil, Flawil und Gossau. Da der Zug bereits mit 15 Minuten Verspätung unterwegs war, entschied sich die SBB dazu, diese Halte zu streichen. Passagiere, die dennoch an eine dieser Destinationen gelangen wollten, mussten in Winterthur umsteigen. Insgesamt kamen sie 50 Minuten zu spät am Zielort an.

Relativ geringe Fallzahl

Nicht nur die Pendler, sondern auch die Behörden in Wil regten sich über diesen Vorfall auf. Die Stadtpräsidentin Susanne Hartmann hatte der SBB in der Folge einen Brief zukommen lassen, in welchem sie darum bat, den Bahnhof Wil in Zukunft nicht mehr einfach so auszulassen. Die Antwort der SBB kam prompt. Die SBB müsste «stets das gesamte, dichte Verkehrsaufkommen im Blick haben», und bitte um Entschuldigung.

Weiter heisst es im Schreiben, dass man manchmal zu Massnahmen gezwungen sei, die sich direkt negativ auf eine kleine Gruppe Reisende auswirke, um grössere negative Effekte auf viel mehr Reisende zu verhindern. Solche Entscheide müssen jeweils sehr schnell und effizient gefällt werden.

Es sei nicht zu quantifizieren, wie oft es geschehe, dass ein Zug einen planmässigen Halt ausfallen lässt. Pro Tag fahren rund 9000 Züge und es werden 1,2 Millionen Reisende transportiert. Dabei komme es äusserst selten zu solch drastischen Massnahmen.

(doz)