Pendler müssen häufiger im Ersatzbus fahren

Pendler müssen sich auf mehr Fahrten im Ersatzbus und längere Fahrzeiten gefasst machen. Die SBB muss immer mehr Bau- und Erhaltungsarbeiten vornehmen und dafür Strecken sperren oder Umleitungen einrichten. Im Vergleich zum Jahr 2017 rechnet die SBB bis 2020 mit einer Zunahme von 25 Prozent solcher Arbeiten.

Bereits letztes Jahr testete die SBB ein Konzept, das Totalsperrungen von verschiedenen Strecken während der Dauer der Bauarbeiten vorsieht. «Sommerfahrplan» lautete der Euphemismus, mit dem die Bahn dieses Konzept kommunikativ veredelte. Die Auswirkungen des Sommerfahrplans seien für die Kunden spürbar gewesen und die Information sei noch «verbesserungswürdig», räumt die Bahn ein.

«Es kommt zu mehr Bahnersatz»



Mit dem Konzept könne die Bahn effizienter und schneller bauen, argumentierten die Verantwortlichen. Deshalb wird das Konzept «mit längeren Sperren und Totalsperrungen auch auf hochbelasteten Strecken» weitergeführt, wie es im Jahresbericht der SBB-Infrastruktur zur Leistungsvereinbarung mit dem Bund heisst.

«Dadurch kommt es zu verstärktem Bahnersatz», steht es im Dokument. In diesem Jahr rechnet die SBB mit mehr zurückgelegten Kilometern, die wegen Sperrungen auf einer Umleitung oder im Ersatzbus gefahren werden müssen. Der entsprechende Wert dürfte in diesem Jahr drei Prozent höher liegen als im vergangenen Jahr, im nächsten Jahr ist nochmals eine Steigerung in Sicht.

Noch jahrelange Konsequenzen

Das liegt auch am Rückstand bei der Infrastruktur, den die SBB seit Jahren vor sich herschiebt und der auch im letzten Jahr wieder anwuchs. Ende 2018 betrug der Rückstand 5,5 Milliarden Franken – noch einmal 200 Millionen Franken mehr als im Jahr zuvor. Erst im Jahr 2020 rechnet die SBB mit einer Stagnation beim Rückstand, in den Jahren darauf könnte der Rückstand abgebaut werden.

«Die Konsequenzen des jahrelang vernachlässigten Unterhalts werden aber noch Jahre spürbar sein», heisst es im Lagebericht der Infrastruktur-Abteilung. Die Kategorie Fahrbahn erhält zurzeit nur die Note 3,3, wobei eine 1 die schlechteste und eine 5 die beste Note wäre. Die Gleise werden mit der Note 3,4 bewertet, weil seit 1995 zu wenig Substanzerhalt durchgeführt worden sei.

Totalsperrungen als Kompromiss



SBB-Sprecher Daniele Pallecchi sagt, die Auswirkungen davon spüre insbesondere die SBB, weil sie erhöhten Bedarf an Erhaltungsarbeiten habe. Der Gesamtzustand der Infrastrukturanlagen sei im Vergleich zu 2017 stabil.

Bauarbeiten könnten kaum ohne Auswirkungen auf Reisende getätigt werden. Totalsperren seien ein Kompromiss, der zu ihren Gunsten ausfalle. Arbeiten könnten schneller ausgeführt werden, was den Baulärm minimiere, Reisende seien weniger lang beeinträchtigt, das Risiko für Störungen werde kleiner gehalten und solche Bauarbeiten seien in der Regel deutlich günstiger.

Projekte für bessere Information

Dieses Jahr seien solche etwa am Zugersee, zwischen Busswil und Büren und zwischen Wald und Rüti geplant. Letztes Jahr mussten 80'000 Trassen, also Fahrten zwischen zwei Orten, im Personen- und Gütverkehr durch Busse oder Umleitungen ersetzt werden. Dieses Jahr bewege sich die SBB ungefähr im gleichen Umfang, so Pallecchi.

Um die Kundeninformation zu verbessern, liefen zurzeit mehrere Projekte. Es gehe vor allem darum, die einheitliche, frühzeitige und proaktive Information auf allen Kanälen zu verbessern. Das betreffe etwa den Online-Fahrplan, die App, die Anzeiger oder die Lautsprecherdurchsagen im Zug und am Bahnhof.