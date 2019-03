SBB schenkt Pendlern im Bahnhof Zeitschriften

Die SBB schenkt den Pendlern neuerdings Zeitschriften für ihr Handy. In den Wartesälen der Bahnhöfe Basel SBB, Bern, Luzern und Zürich HB können sie über die App Bohème seit Anfang Monat verschiedene Zeitschriften kostenlos lesen. Dafür müssen sie sich nicht registrieren. Lediglich Bluetooth muss auf dem Handy eingeschaltet sein. Darüber findet die Lokalisierung statt.

Umfrage Was halten Sie von den Gratis-Zeitschriften? Super, das sollte es überall geben!

Das Angebot ist noch zu klein.

Das ist unnötig.

Ich weiss es nicht.

Zu den 52 Zeitschriften, die angeboten werden, gehören unter anderem der «Stern», die «Gala», «Brigitte», «GQ», «P.M.» und «Geo», aber auch «Bergwelten», «Vogue», «Capital» oder das «PC Magazin». Das Angebot werde vorerst bis Ende Juni getestet, sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig. «Dabei sollen aussagekräftige Resultate über die Nutzung gewonnen werden.»

Kommt die App in die Züge?

Die SBB begründet den neuen Service damit, dass viele Reisende abhängig von ihren Anschlüssen bis zu 60 Minuten an Bahnhöfen verbringen. Dabei diene häufig das Smartphone als Zeitvertreib. Die App ist für Android- und iPhone-Geräte erhältlich, die SBB entschädigt den Betreiber für die Nutzung.

Neue Titel sollen schon bald dazukommen, sagt Amadeo Gaigl, CEO und Co-Gründer von Bohème. «Wir sind mit mehreren Schweizer Verlagshäusern in finalen Gesprächen und hoffen, unser Angebot bald erweitern zu können.» Nach der Pilotphase sei zudem eine Ausweitung auf andere Bahnhöfe und auch auf Züge selbst denkbar. An den Orten, an denen die App funktionieren soll, müssen allerdings erst sogenannte Bluetooth-Beacons installiert werden.

Das Projekt wurde bereits abgeändert: Noch vor neun Monaten hatte die SBB gegenüber der «Aargauer Zeitung» verlauten lassen, der Start in Zügen sei «demnächst» geplant. Nun sagt Sprecher Ginsig, über einen Rollout werde nach der Pilotphase entschieden.



(ehs)