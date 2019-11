SBB sucht an Bahnhöfen nach neuen Lokführern

Bei der Suche nach neuen Lokführern setzen die SBB - angelehnt an «Speed-Dating» - auch auf Schnell-Rekrutierungen in Bahnhöfen. Das Bahnunternehmen spricht dort Interessierte für den Lokführer-Beruf direkt an, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Dabei suchen SBB-Personalverantwortliche das persönliche Gespräch mit Passanten, lassen sie in einem Lok-Simulator fahren und versuchen sie von der Tätigkeit zu begeistern.

In den Bahnhöfen Olten, Lausanne, Zürich und Bern führten die SBB in den letzten Monaten solche Aktionen unter dem Titel «Berufswelten-Café» durch, wo das Unternehmen den Besuchern nicht nur Einblick in die Aufgaben des Lokführers gewährte, sondern in sämtliche 150 Berufe bei der Bahn.

1000 neue Fachkräfte bis 2025 benötigt

Wer sich für die Ausbildung im Führerstand interessiert, kann die Bewerbungsunterlagen zum Anlass mitbringen und beim «Speed Recruiting» in einem zehnminütigen Gespräch seine Aussichten ausloten.

Ein SBB-Sprecher betonte gegenüber der Zeitung, dass auf eine Schnellbewerbung eingehende psychologische und medizinische Tauglichkeitsprüfungen folgten. Bis 2025 werden etwa 1000 neue Fachkräfte für den Führerstand benötigt. Die Lokführer-Ausbildung dauert 14 bis 16 Monate.

Zugausfälle wegen Personalmangels

Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, hat die SBB den Lokführer-Mangel unterschätzt. Sie hat zu wenig Lokpersonal, so dass sie Züge ausfallen lassen muss. Diese Woche gab die Bundesbahn denn auch Fehler in der Planung der vergangenen drei bis vier Jahre zu.

Eine Auswertung von SBB-internen Dokumenten zeige, wie viel Mühe die SBB bei der Planung der Lokführer schon länger habe, schreibt die Zeitung. Es gebe kaum Mittel- oder Langfristprognosen, die seit 2011 nicht nach unten korrigiert werden mussten.

Zudem stand man bereits 2014 vor dem gleichen Problem wie heute - Lokführer fehlten. Die Gründe damals wie heute: Man hat in den Jahren zuvor unter anderem den Baustellen- und Zusatzverkehr unterschätzt.

