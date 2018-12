SBB sucht in Deutschland nach Lokführern

Die SBB preist den Job des Lokführers: «Sie bewegen Grosses. Ihr Job führt Sie entlang der schönsten Bahnstrecken der Schweiz. Sie transportieren nicht einfach nur Menschen, Sie bewegen die Schweiz», schreibt die Bahn. Doch die Botschaft kommt nicht an. In der Schweiz findet die SBB nicht mehr genügend Nachwuchs.

Nun wirbt sie in Deutschland für den Job. Auf Job-Portalen im Raum Freiburg-Stuttgart, auf Linkedin, Youtube, Facebook und Instagram wirbt sie um deutschen Lokführer-Nachwuchs. Trotz grossflächiger Marketingmassnahmen finde die SBB nicht genügend Kandidaten in der Schweiz, begründet Sprecher Reto Schärli. «Deshalb wird das Rekrutierungsfeld nach Deutschland ausgeweitet.»

«Jüngere sind weniger motiviert»

Wegen des Angebotsausbaus suche die SBB fürs kommende Jahr 200 Anwärter. «Wir machen die Erfahrung, dass jüngere Generationen weniger motiviert sind, diesen Beruf zu lernen», so Schärli. Das liege an der Schichtarbeit, aber auch an der Angst vor der Zukunft des Berufs angesichts der Automation.

Doch der Lokführerberuf habe Zukunft, verspricht Schärli: «Wir automatisieren seit Jahren. Das heisst nicht, dass unsere Züge komplett ohne technisches Fahrpersonal fahren werden», so Schärli. «Selbst wenn irgendwann rein theoretisch kein Personal auf den Zügen mehr notwendig wäre, werden sich Fachleute auf den Zügen befinden.» In einer ausserordentlichen Betriebslage sei das wichtig.

«Selbstfahrende Züge schaden»

Für die Lokführer liegt die Schuld allerdings auch bei der SBB. Hubert Giger, Präsident des Verbands Schweizer Lokführer und Anwärter (VSLF), sagt: «Es ist extrem schädlich, dass die SBB und die Südostbahn in ihrer Kommunikation immer von selbstfahrenden Zügen sprechen.» Das schrecke viele Berufseinsteiger ab, weil sie keine Zukunft für den Beruf sähen. Dabei seien Experten sehr vorsichtig geworden, was den mittelfristigen Einsatz solcher Züge ohne Lokführer betreffe.

«Wir haben nichts gegen Kollegen aus dem Ausland», betont Giger. «Es braucht mehr Lokführer, weil das Angebot immer grösser wird.» Dass diese in Deutschland gefunden werden können, bezweifle er aber: «Dort herrscht ebenfalls Lokführermangel.» In der Westschweiz wiederum seien die Ausbildungsklassen bereits zu über der Hälfte mit Anwärtern aus Frankreich besetzt.

Das Problem sei, dass die Ansprüche an Lokführer hoch seien und noch steigen würden. «Die Bahn muss deshalb attraktiver werden», sagt Giger. Das könne über zusätzliche Kompensationen für die unregelmässigen Arbeitszeiten oder auch mehr Lohn geschehen. «Was die Rekrutierungsversuche in Deutschland betrifft, schaue ich sehr interessiert zu.»