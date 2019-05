SBB verliert Passagiere auf Auslands-Strecken

Die SBB baut ihr internationales Angebot aus. TGV-Züge fahren ab Dezember häufiger nach Paris, ein Jahr später soll es neue Direktzüge nach Bologna und Genua geben. Die Offensive ist dringend nötig. Trotz den Diskussionen um den Klimawandel und der Bevölkerung, die immer häufiger verreist, hat die SBB im letzten Jahr Passagiere auf Zügen ins Ausland verloren.

Die Verkehrsleistung im internationalen Personenverkehr nahm 2018 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent ab. Das zeigen neue Zahlen des Bundes. Einen deutlichen Rückgang gab es auf den Verbindungen nach Frankreich – nicht zuletzt wegen vieler Streiks. An 39 Tagen hatten die französischen Eisenbahner ihre Arbeit niedergelegt.

«Tickets sind zu teuer»

Auch auf Strecken nach Deutschland und Italien stagnierte die Bahn – im Gegensatz zum Flugverkehr. 2018 wurden ab Schweizer Flughäfen 0,7 Prozent mehr Deutschland-Reisende und 6,5 Prozent mehr Passagiere auf Flügen nach Italien gezählt. Ein Plus verzeichnete die Bahn auf Verbindungen nach Österreich, nachdem Baustellen aufgehoben wurden.

Babette Sigg, die Präsidentin des Konsumentenforums, sagt, internationale Zugreisen seien zu teuer. «Als Familie kann man sich das häufig gar nicht leisten.» Hinzu komme, dass die Buchungssysteme einfacher werden müssten. «Es kommt vor, dass sich internationale Tickets online gar nicht kaufen lassen. Man muss dann zum Schalter – und dort wird erst noch eine happige Pauschale erhoben.»

Fliegen ist tief verankert



Hinzu komme, dass das Fliegen bei vielen tief verankert sei. «Jeder Einzelne soll für sich überlegen, ob er nicht den Zug nehmen will, auch wenn es auf den ersten Blick nicht am besten passt. So entdeckt man neue Vorteile, die man vom Fliegen nicht kennt.» Ihr selbst käme es nicht in den Sinn, für nahe europäische Städte oder gar im Inland das Flugzeug zu nehmen, so Sigg. «Der Zug bietet Platz und fährt mitten in die Städte. Das gibt es beim Flugzeug nicht.»

SBB-Sprecher Raffael Hirt sagt, seit 2016 sei der internationale Personenverkehr der SBB insgesamt gewachsen, etwa wegen der Eröffnung des Gotthard-Basistunnel, Ausbauten und Marketingmassnahmen. Nachdem die TGV-Preise auf der Strecke Genf-Paris an die Flugpreise angepasst worden seien, sei der Marktanteil der Züge gewachsen. Die Streiks hätten dieses Wachstum aber wieder zunichte gemacht.

Passagiere nutzen Fernbusse

Auf der Strecke Zürich-München sei das Angebot reduziert worden, so Hirt. Weil die Strecke auf dem deutschen Teil elektrifiziert wird, fahren zurzeit weniger Züge. Nach der Elektrifizierung werde das Bahnangebot wieder ausgebaut, so Hirt.

Ob das Erfolg verspricht, ist aber selbst intern umstritten. «Die Elektrifizierung kommt mindestens zehn Jahre zu spät», sagte Armin Weber, der Leiter internationaler Fernverkehr der SBB, kürzlich dem «St. Galler Tagblatt». Hätte man den ursprünglichen Zeitplan eingehalten, wäre die Strecke bis zur Liberalisierung des deutschen Fernbusmarkt 2013 fertiggestellt und konkurrenzfähig gewesen, so Weber. In den letzten sieben Jahren hat die Bahn laut der Zeitung auf dieser Strecke rund 30 Prozent der Bahnkunden verloren.

SBB gibt Gegensteuer

Die SBB ist optimistisch, dass sie Gegensteuer geben kann. Dank einem neuen Buchungssystem seien internationale Sparangebote ab 2020 auf der Website besser ersichtlich und über mehrere Tage vergleichbar, so Sprecher Hirt. Ausserdem habe die SBB neues Rollmaterial beschafft. Damit könne in Richtung Deutschland, Frankreich und Italien der Service, der Komfort und das Platzangebot erhöht werden. Weil die neuen Züge mehr Sitzplätze hätten, könnten zudem mehr Sparbillette angeboten werden.

Die SBB hofft auch auf das grüne Gewissen. «Überlegungen zur Nachhaltigkeit haben in den letzten zwölf Monaten an Bedeutung zugenommen», sagt Hirt. Das wisse die SBB aus Kundenbefragungen. Zahlenmässig schlage sich das noch nicht in einer Verschiebung des Marktanteils nieder. «Mittelfristig gehen wir aber klar davon aus, dass sich der Trend fortsetzt und noch viel stärker auf die Verkehrsmittelwahl auswirken wird.» Wer auf Strecken mit einer Reisezeit von vier bis fünf Stunden fliege, werde künftig viel häufiger Zug fahren.