SBB zahlt GA-Kunden bis zu 100 Franken zurück

Gute Nachrichten für die Kunden der SBB: Wer ein GA der 1. Klasse besitzt, darf sich auf seinem Kundenkonto über eine Gutschrift von 100 Franken freuen. Besitzer eines GAs für die 2. Klasse erhalten 50 Franken gutgeschrieben. Auch Halbtax-Kunden gehen nicht leer aus: Sie profitieren von den zusätzlichen Sparbilletten und erhielten Anfang August Gutschriften von 39 Millionen Franken.

Die SBB kam in den vergangenen Monaten an ihre Grenzen. Das Bahnunternehmen schickte im Sommer 2019 mehr als 1900 Extrazüge für zahlreiche Grossveranstaltungen wie die Fête des Vignerons oder das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest auf die Schienen. Dies trotz Herausforderungen wie den verspäteten Fernverkehrs-Doppelstockzügen von Bombardier und vielen Bau- und Unterhaltsarbeiten, wie die SBB an einer Medienkonferenz am Mittwoch in Bern mitteilte.

Mit den Goodies will sich die SBB bei den Kunden für ihre Geduld in diesem «betrieblich anspruchsvollen Jahr» bedanken. Über den Sommer 2019 habe die SBB eine ausserordentliche betriebliche Leistung erbracht, teilten die Verantwortlichen mit.

Dies habe zu knappen Ressourcen beim Personal und beim Rollmaterial geführt. Dadurch hätten die Mitarbeitenden zudem viele Zusatzarbeiten, insbesondere bei den Kundenbegleitern oder beim Lokpersonal, erledigen müssen.

Deshalb gibts auch für die Angestellten ein Zückerli. «Alle dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterstellten SBB Mitarbeitenden erhalten als Dank und Anerkennung für den Sondereffort wahlweise zwei zusätzliche Ferientage oder einer Prämie von 800 Franken», teilt die SBB mit.

Eine weitere Bombe liess SBB-Chef Andreas Meyer platzen. Der CEO kündigte seinen Rücktritt an. 2020 will er sein Amt abgeben.

