40 Millionen 1000er-Nötli werden gehortet

Was machen die Schweizer mit ihren 1000er-Nötli? Wie eine neue SNB-Studie zeigt, ist das Horten der mit Abstand wichtigste Grund, weshalb die 1000er-Note überhaupt gehalten wird. Rund 85 Prozent des Gesamtwerts dieser Noten wurden im Jahr 2017 gehortet, heisst es in einem «Working Paper» der SNB. Laut offiziellen Zahlen sind 48 Millionen 1000er-Noten im Umlauf. Will heissen: 40 Millionen 1000er-Nötli werden gebunkert.

Im Vergleich dazu wurden 1970 nur rund 40 Prozent des Werts aller 1000er gehortet. Bei den 200er-Noten lag der Anteil im Jahr 2017 zwischen 42 und 60 Prozent. Beim 100-Franken-Schein betrug der Wert lediglich 8 bis 16 Prozent.

Bis anhin war die SNB der Meinung, dass die 200er und auch die 100er-Note «in erster Linie für weniger oft anfallende, teurere Anschaffungen von Bedeutung» seien, wie eine 2017 durchgeführte Zahlungsmittelumfrage ergab. Damit ist etwa der Kauf eines Autos oder das Bezahlen von Möbeln gemeint.

In Krisen erhöhter Unsicherheit

Wie «die Redaktion Tamedia» berichtet, wurde allgemein noch so viel Geld gehortet, wie in den vergangenen Jahren. 2017 wurden etwa 60 Prozent des Gesamtwerts von Banknoten nicht für Zahlungen verwendet.

Auffallend ist, dass vor allem in Krisen erhöhter Unsicherheit, Geldscheine, insbesondere 1000er-Noten, aus dem Wirtschaftskreislauf verschwinden und in der Schweiz oder im Ausland gehortet werden.

Wie und ob Kriminelle die 1000er-Note nutzen, ist aus der SNB- Studie nicht ersichtlich. Das Horten wurde nicht spezifisch nach legalen oder illegalen Gründen untersucht.

