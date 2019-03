SP-Fraktion verlässt aus Protest den Saal

Als Nationalratspräsidentin Marina Carobbio Guscetti (SP) im Saal den ungarischen Parlamentspräsidenten László Kövér begrüsste, kam es zum Eklat: Die SP-Fraktion verliess praktisch geschlossen den Saal, wie der «Blick» berichtet.

Spontane Aktion

«Es war eine spontane Aktion aus Abneigung gegenüber Viktor Orbáns Regime, welches immer mehr autoritäre Züge annimmt», sagte SP-Fraktionschef Roger Nordmann der Zeitung. Er sei überrascht gewesen. Aus Respekt vor dem ungarischen Parlament als Institution sei er im Saal geblieben, so Nordmann.

Zu 20 Minuten sagt SP-Nationalrat Fabian Molina, der den Saal verlassen hatte: «Ich muss nicht applaudieren, wenn ein Parlamentspräsident auftritt, der mit einer antisemitischen Partei Politik macht.» Diese Ehre gebe er ihm nicht.

«Solche Leute muss man nicht hochjubeln»

Parteikollegin Barbara Gysi schliesst sich ihm an. Sie habe keine Veranlassung gesehen, Laszlo Köver zu begrüssen. «Leute, die demokratische Rechte nicht hochhalten, muss man in unserem demokratisch funktionierenden Land nicht hochjubeln», so Gysi zu 20 Minuten.

Tadeln will Fraktionschef Nordmann seine Parteikollegen aber nicht. «Ich verstehe meine Kollegen. Es war ein politisches Zeichen gegen die Politik der ungarischen Regierung.»

Kritik übte dagegen SVP-Präsident Albert Rösti. «Ich erachte dies als völlig unangebrachte, grosse Beleidigung und Missachtung der Gepflogenheiten gegenüber einem demokratisch gewählten Parlamentspräsidenten.»

Weitere Gespräche geplant

Zwischen der Nationalratspräsidentin Carobbio Guscetti und dem ungarischen Parlamentspräsidenten sind heute noch weitere Gespräche geplant. Unter anderem geht es um die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und Ungarn.

(bz)