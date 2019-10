SP-Nationalrat will Zahl der Flüge limitieren

Schweizer sind Vielflieger: Etwa 9000 Flugkilometer legen sie im Schnitt jährlich zurück. SP-Nationalrat Roger Nordmann fordert deshalb Kontingente für Flugreisen und damit eine Maximalzahl an Flugkilometern, welche im Gleichschritt mit der Entwicklung der internationalen Bahnverbindungen gesenkt würde.

Laut dem Fraktionschef der Sozialdemokraten genüge die Flugticketabgabe alleine nicht: «Es kann so nicht weitergehen.» Zwar führe die ständerätliche Lenkungsabgabe gemäss den Berechnungen des Bundes zu einem leichten Rückgang der Flüge, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Doch das reiche nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

Drei Flüge pro Jahr

Daher will der Waadtländer Politiker ein System überprüfen, das ähnlich wie der Handel mit CO2-Zertifikaten in der Industrie funktioniert. Dabei hätte jeder Bürger und jede Bürgerin ein Kontingent an Flügen – festgelegt wären diese auf drei Flüge pro Jahr. Ungenutzte Flüge könnte man weiter verkaufen.

Unterstützung erhält Nordmann unter anderem auch von bürgerlichen Politikern. Laut FDP-Ständerat Damian Müller «ist der Flugverkehr ohne Massnahmen in wenigen Jahren das grösste Klimaproblem der Schweiz».

Und dass die Kontingentierung von Flügen ein interessanter Vorschlag sei, findet auch Anders Gautschi, Geschäftsführer beim Verkehrsclub der Schweiz (VCS): «Denn die Flugticketabgabe, wie sie der Ständerat vorschlägt, deckt nur einen Teil der Klimakosten ab.»

(mon)