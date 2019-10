Am 11. September fand im Bundeshaus eine Konferenz der SP zu einer «demokratischen Türkei» statt. Dazu waren rund 70 Personen von türkischen und kurdischen Organisationen aus der Schweiz eingeladen. Unter den Gästen befand sich laut einem Bericht der «CH Media» auch R. S., ein Iraker, der in Basel lebt.

Dem Bericht zufolge hat der 41-Jährige aber eine problematische Vergangenheit. Im Jahr 1998 war er mit einem Asylgesuch in die Schweiz gekommen, das 2002 gutgeheissen wurde. Wenig später kamen auch seine Ehefrau und sein Bruder in die Schweiz. Im Jahr 2014 wurde S. allerdings von Bundesstrafgericht wegen «Unterstützung einer kriminellen Organisation» und wegen mehrfacher Urkundenfälschung zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

S. hat al-Kaida unterstützt

Aber nicht nur S. wurde damals verurteilt. Auch sein Bruder wurde mit zwei Jahren bedingt bestraft. Im Urteil heisst es über S.: «Seine Handlungsziele liegen in der Durchsetzung ideologisch-religiöser Ideen, die zu einem wesentlichen Teil mittels einer rücksichtslosen Vernichtung Andersdenkender bewerkstelligt werden soll. Es liegt ein äusserst verwerfliches Motiv vor.»

Konkret hat S. al-Kaida ideell unterstützt. Dazu habe laut Urteil auch die «Verherrlichung von Gewaltverbrechen» gehört. Darüber hinaus habe er falsche Dokumente vorgewiesen, um seine Familie in die Schweiz holen zu können. In den Jahren zwischen 2004 bis 2012 bezogen er und seine Familie ausserdem 361'777 Franken Sozialhilfe.

Als Journalist für «Diaspora TV» angemeldet

Als der Iraker im Oktober 2018 seine Haftstrafe schliesslich abgesessen hatte, erliess das Bundesamt für Polizei eine Ausweisungs-Verfügung gegen ihn, denn man glaubte, dass noch immer eine erhebliche Gefahr von ihm ausgehe. Diese ist aber aufgrund einer Beschwerde noch nicht in Kraft getreten.

Für die SP-Konferenz im September war S. als Journalist angemeldet. Bei der Nachfrage beim Sender Diaspora TV, für welchen er angeblich berichten sollte, wusste man laut «CH Media» aber nichts von ihm. Man habe niemanden zu diesem Anlass geschickt und sei nicht involviert.

«Wir entschuldigen uns»

SP-Politiker Carlo Sommaruga sagt aus, dass S. nicht zur Konferenz eingeladen worden sei. Woher er davon erfahren habe, sei unklar. «Die SP trägt keine Verantwortung. Wir haben zwar eingeladen, können aber nicht jeden kontrollieren, der sich angemeldet hat. Vor allem nicht, wenn er sich als Journalist bezeichnet», so Sommaruga am Donnerstag.

Am Freitag verschickte die SP ein Communiqué, in dem es hiess: «Wir entschuldigen uns in aller Form bei den Parlamentsdiensten sowie bei den übrigen Anwesenden. Wären uns die Hintergründe der Person bekannt gewesen, hätten wir sie selbstverständlich niemals zu diesem Treffen zugelassen. Wir werden künftig noch genauer kontrollieren, wer an solchen Treffen teilnimmt.»

(doz)