SP schickt Cédric Wermuth ins Rennen

Nach acht Jahren im Ständerat hat Pascale Bruderer im Januar ihren Rücktritt aus der Politik angekündigt. Sie will die laufende Legislaturperiode noch bestreiten, 2019 aber nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

Für die Nachfolge der 41-Jährigen aus Baden haben sich die beiden Ständeräte Cédric Wermuth und Yvonne Feri beworben. Am Mittwochabend haben sich die Delegierten der SP Aargau nun auf einen Kandidaten festgelegt: Cédric Wermuth soll 2019 für die SP ins Rennen gehen. Wermuth hat 105 Stimmen erhalten, Yvonne Feri 47.

Wermuth ist der frühere Präsident der Jungsozialisten (Juso) und gehört seit Dezember 2011 dem Nationalrat an. Er hatte in den vergangenen vier Jahren als Co-Präsident die SP Aargau geleitet. Er politisiert im linken Flügel der SP.

Bruderer kündigte im Januar einen «Abschluss mit einer politischen Zeit» an. Sie wolle sich neu orientieren. Bruderer gibt als Beruf Unternehmensberaterin an. Sie ist seit 2008 selbständig tätig. Die gemeinsam mit ihrer Schwester gegründete «machs! GmbH» bietet nach eigenen Angaben Beratungsdienstleistungen im Bereich Kommunikation, Personalwesen und Finanzen an.

Beruflich engagiert war Bruderer in der Vergangenheit als Geschäftsführerin der Krebsliga Aargau sowie zuvor bei Microsoft Schweiz, wo sie Bildungsprogramme und Gemeinschaftsprojekte leitete.

(20 Minuten)