SPler will die Schweiz mit Solarpanels zubauen

Solar-Lobbyist und SP-Fraktionschef Roger Nordmann hat grosse Pläne für die Sonnenenergie: In seinem neuen Buch «Sonne für den Klimaschutz», das bisher erst auf Französisch erschienen ist, legt er Berechnungen vor, wie Solarstrom zu einem der wichtigsten Stromproduzenten in der Schweiz werden könnte. Angesichts des Pariser Klimaziels und dem beschlossenen Atomausstieg ist er überzeugt: «Nur Strom aus Fotovoltaik hat in der Schweiz das Potenzial, die CO2-Emissionen des Verkehrs und der Gebäude bis 2050 gegen null zu senken.»

Sein Szenario geht weit über die Energiestrategie 2050 des Bundesrats hinaus: Die Schweiz soll die Stromproduktion aus Solarenergie auf 50 Gigawatt steigern. Das wäre fünfmal so viel wie in der Energiestrategie vorgesehen. Nötig wäre 25-mal mehr Solarstrom als heute. Derzeit liefern 84'000 Anlagen auf 13 Quadratkilometern Solarstrom.

Speicherseen in den Bergen, Batterien im Mittelland

Der skizzierte Zubau reicht laut Nordmann aus, um den Atomstrom zu ersetzen, jeglichen Verkehr zu elektrifizieren sowie alle Gebäude zu heizen. Der Clou an seinem Konzept: Es werden derart viele neue Anlagen installiert, dass sogar noch im Herbst und Frühling kein Import nötig ist – dafür wird die Produktion zu Spitzenzeiten im Sommer gedrosselt. Im Winter kommt der fehlende Solarstrom aus ausgebauten Stauseen und neuen Batteriespeichern im Mittelland. Im Ausnahmefall könnten Erdgas-Kraftwerke einspringen, so Nordmann.

Die Machbarkeit der Solar-Offensive stützt Nordmann zum Beispiel auf eine Potenzial-Abschätzung von Meteotest ab. Das Institut schätzt, dass in der Schweiz 251 Quadratkilometer geeignete Fläche für Sonnenenergie vorhanden wäre. Nordmann sieht vor, vor allem auf den Gebäuden, auf den bestehenden Infrastrukturen, auf Lärmschutzwände und am Strassenrand Solaranlagen zu installieren. Kostenpunkt: rund 2 Milliarden Franken pro Jahr.

Panels auch auf Alpweiden möglich

Punktuell könnten Anlagen auf Alpweiden folgen. Diesbezüglich rechnet Nordmann mit Widerstand, weshalb vorerst nur Pilotprojekte infrage kämen. Er glaubt aber: «Eine Änderung der Einstellung tritt vielleicht dann ein, wenn die Sommer immer heisser werden und die Skigebiete nach und nach ihren Betrieb einstellen müssen.» Für Randregionen könne Solarenergie eine attraktive Einnahmequelle werden.

Braucht es doch AKW?

Kritisch zur Vision, dass erneuerbarer Strom dereinst AKW ganz ersetzen kann, äusserte sich jüngst Eduard Kiener im «Magazin». Der Klimaschutz verlange es, dass bestehende AKW weiterhin betrieben und neuere fortgeschrittene Anlagen gebaut würden, so der ehemalige Direktor des Bundesamts für Energie, der wie Nordmann SP-Mitglied ist.

Zwar sei ein massiver Solar-Ausbau, wie ihn Nordmann fordert, technisch denkbar, sagt Kiener zu 20 Minuten. Tatsächlich habe unter den erneuerbaren Energien Fotovoltaik das grösste Potenzial. Politisch sei der Plan aber wohl unrealistisch. «Niemand wird Quadratkilometern Solarpanels in den Bergen zustimmen, solange die Stromversorgung nicht am Kollabieren ist.»

Speicherung sei noch ein Problem

Ein weiterer Knackpunkt sei die Speicherung der unregelmässig anfallenden Solarenergie, sagt Kiener. Batterien seien immer noch sehr teuer, und für die Speicherung solch grosser Energiemengen würden sie kaum taugen. «Sie würden auch extrem viel Lithium benötigen, was wiederum die Ökobilanz trübt.» Die Umwandlung des überschüssigen Stroms im Winter in Gas sei zwar eine Option. Aber auch hier sei sei die Technologie noch sehr ineffizient. Zudem müssten Speicherkraftwerke ausgebaut werden, das Potenzial sei aber beschränkt.

Um die sichere Stromversorgung in Zukunft zu gewährleisten, komme man nicht darum herum, entweder auf Gas- oder Atomkraftwerke zu setzen, so Kiener. «Mit den neuen erneuerbaren Energien ist es nicht zeitgerecht zu schaffen.»