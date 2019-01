SRF-3-Moderatorin reisst Hitler-Witz

Mitte Mai findet der Eurovision Song Contest in Tel Aviv statt. Diesen Umstand kommentierte die SRF-3-Moderatorin Anic Lautenschlager am 1. Januar im Rahmen des «Comedy Ausblick 2019» wie folgt: «Eine schwule Veranstaltung in einem jüdischen Staat – man könnte auch sagen: Hitlers Albtraum.»

Umfrage Finden Sie den Witz zum Eurovision Song Contest in Tel Aviv lustig? Ja, es ist schliesslich Satire!

Nein, hier werden Juden und Homosexuelle verunglimpft

Es geht, es wäre mehr Fingerspitzengefühl gefragt gewesen

Roman Heggli, Geschäftsleiter von Pink Cross, findet es «problematisch, dass ausgerechnet im öffentlichen Radio solche unüberlegten Sprüche gemacht werden». Im Zweiten Weltkrieg seien neben Juden auch Schwule in Konzentrationslager gesteckt worden. Hitlerwitze seien entsprechend fehl am Platz. Auch wenn Heggli den Witz nicht als diskriminierend empfindet: «Ich wünsche mir etwas mehr Fingerspitzengefühl.»

Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes SIG, sagt: «Satire darf vieles, sofern Gruppierungen nicht diffamiert werden.» Das sei bei diesem Spruch nicht der Fall. Ob man den Witz aber lustig finde oder nicht, sei letztlich Geschmackssache.

«Ein satirischer Jahresausblick»

Pascal Scherrer, Publizistischer Leiter von Radio SRF 3, hält den Spruch für unproblematisch. In einem satirischen Jahresausblick habe Radio SRF 3 an Neujahr augenzwinkernd auf verschiedene anstehende Ereignisse im Jahr 2019 vorausgeblickt. Darunter auch auf den ESC in Tel Aviv. Der Beitrag sei am Sender akustisch als Comedy-Element gekennzeichnet gewesen. Reaktionen auf den Jahresausblick seien bei der Redaktion keine eingegangen.



(dp)