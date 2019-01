Wirbel um SRF-Video auf Twitter

Ein Video sorgt auf Twitter für Diskussionen: Darauf ist zu sehen, wie ein Team des SRF einen Protest gegen den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro filmt. Eine Frau gibt beim Dreh genaue Regieanweisungen: Sie sagt den Umweltaktivisten, die Masken von Ueli Maurer und Jair Bolsonaro tragen, in welche Richtung sie zu schauen und wo sie sich zu positionieren hätten. Und sie rückt einem Demonstranten die Maske zurecht, während Bolsonaro mit einer Kettensäge den Urwald abholzt

Dieser Protest, mit dem Maurer dazu aufgefordert wird, nicht mit Bolsonaro zu geschäften, wurde in der gestrigen Hauptausgabe der «Tagesschau» über den Auftritt des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro am World Economic Forum (WEF) in Davos gezeigt.

«SRF hat nichts inszeniert»

Gepostet wurde das Video von einem Korrespondenten der russischen Nachrichtenagentur Sputnik. Diese Agentur wird von Kritikern als Werkzeug der russischen Regierung bezeichnet. Auf dem Portal von Sputnik erschien ebenfalls ein Artikel mit dem Titel: «Fast echt: Schweizer Fernsehen filmt schräges Video über den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro.»

Almost Real: Swiss TV Shoots Strange Video About Brazilian President Bolsonaro: https://t.co/4Kb1eV4HG6 — Denis Bolotsky (@BolotskySputnik) 23. Januar 2019

Retweetet hat den Beitrag auch SVP-Nationalrat Claudio Zanetti. Er fordert eine Stellungnahme des SRF.

User zeigen sich deshalb empört und zweifeln an der Echtheit der Umwelt-Demonstranten. So meint User Julio Inacio: «Gefakte und bezahlte Demonstranten … zu schwach!» Ein User schreibt: «Die Zurechtrücker. Was nicht passt, wird passend gemacht.» Andere Stimmen äussern sich eher belustigt: «Viele Proteste gibt es ja leider nicht mehr. Da darf man doch versuchen, die wenigen Aufnahmen schön hinzukriegen?»

Die Anschuldigungen erweisen sich aber als falsch: «Das SRF hat nichts inszeniert. Die Frau, die in besagtem Video Anweisungen gibt, gehört zu den Aktivisten und ist keine SRF-Mitarbeiterin», sagt ein SRF-Mediensprecher gegenüber 20 Minuten. Inzwischen hat SRF auch auf Twitter reagiert.





(mm)