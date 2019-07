SRF will 50 Prozent Frauen in den Sendungen

Der Männeranteil in SRF-Sendungen liegt gemäss ersten Stichproben zwischen 60 und 94 Prozent. Das soll sich nun ändern: SRF will nach Vorbild der «50:50»-Initiative der britischen BBC eine 50-prozentige Vertretung der Frauen in allen Sendungen erreichen. Das schreibt TV-Chefredaktor Tristan Brenn in einem internen Newsletter.

Für Brenn ist eine bessere Vertretung der Frauen keine Frage der Gleichberechtigung, sondern der «journalistischen Qualität». Er teilt die Ansicht der BBC-Verantwortlichen, dass der öffentliche Diskurs verengt werde, wenn immer nur Männer befragt würden, weil diese an der Spitze von Unternehmen oder Regierungen stünden.

Mehr Frauen in den Medien ist nicht eine Frage der Gleichberechtigung, sondern der journalistischen Qualität. Kann die BBC für uns ein Vorbild sein? Mein Editorial im internen Newsletter von #SRF pic.twitter.com/1HXc8KRN7d — Tristan Brenn (@brenntr) July 8, 2019



«Berichten, was ist»

Von der Frauen-Offensive in Leutschenbach hält SVP-Nationalrat und SRG-Kritiker Claudio Zanetti nichts: «Das ist linker Firlefanz. Wichtiger wäre eine ausgewogene Vertretung der politischen Positionen.» Das Schweizer Fernsehen solle nicht die Bevölkerung erziehen, sondern «berichten, was ist».

Statt sich mit «Nebensächlichkeiten» wie der Frauenquote zu beschäftigen, solle sich das Medienhaus auf die Inhalte konzentrieren und die kompetentesten Experten befragen: «Es ist mir doch egal, ob das nun eine Frau oder ein Mann ist.» Denke man die Forderung weiter, werde es absurd: «Genauso gut könnte man verlangen, dass Blondinen und Brünette, Junge und Alte angemessen repräsentiert sind.»

Schwierige Frauensuche

SRF-Sprecher Andrea Di Meo betont, dass sich das Projekt noch im Anfangsstadium befinde. Die Teilnahme am Projekt basiere für die Sendungen wie bei der BBC auf freiwilliger Basis. Man sei überzeugt, dass ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in den Sendungen die Qualität des publizistischen Angebots noch weiter steigern könnte. Einfach dürfte das Ziel aber nicht zu erreichen sein: «Es entspricht der Realität, dass es oft schwierig ist, weibliche Gäste oder Expertinnen für Sendungen zu gewinnen», sagt Di Meo.

Dies beschrieb «Club»-Moderatorin Barbara Lüthi kürzlich in einer Kolumne. In ihrer Sendung ist nur gut jeder vierte Gast eine Frau. Frauen seien etwa in der Politik oder an der Spitze von Unternehmen untervertreten. Würden sie in Sendungen eingeladen, sagten sie häufiger ab. «Dennoch zählen wir die Arbeitsstunden längst nicht mehr, die wir in die Frauensuche investieren. Denn es ist eine gute und notwendige Investition.»



(daw)