Die SVP-Initiative zog nicht einmal auf dem Land

Das Stimmvolk schmetterte die Selbstbestimmungsinitiative (SBI) am Sonntag mit 66 Prozent Nein ab. Die Tamedia-Nachbefragung zeigt, wie das klare Resultat zustande gekommen ist. Laut der Umfrage konnte die SVP mit der SBI praktisch nur bei der eigenen Wählerschaft punkten: 83 Prozent ihrer Anhänger legten ein Ja in die Urne.

Hornkuh-Initiative fiel auf dem Land durch



Die Hornkuh-Initiative wurde nach gutem Start in die Kampagne mit knapp 55 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Die Tamedia-Nachbefragung zeigt: Von den Wählern der grösseren Parteien stimmten einzig jene der Grünen mehrheitlich zu (69 Prozent Ja). Schon bei der SP-Wählerschaft fand das Begehren von Initiant Armin Capaul keine Mehrheit mehr (47 Prozent Ja).



In der Frage tat sich ein Stadt-Land-Graben auf: Während auf dem Land nur 39 Prozent ein Ja auf den Stimmzettel schrieben, waren es in der Stadt immerhin 51 Prozent. Auch stimmten Frauen (49 Prozent Ja) eher zu als Männer (41 Prozent Ja).



Mit zunehmender Dauer des Abstimmungskampfes hat sich die Ablehnung bei den Wählern der übrigen grösseren Parteien aber verstärkt. So stimmten am Ende nur noch 18 Prozent der FDP-Wähler für die SBI, noch tiefer fiel der Ja-Anteil bei den Anhängern der Parteien links des Freisinns aus.

Stimmberechtigte beurteilen SVP-Kampagne kritisch

Auch auf dem Land und in der Agglomeration, wo Anliegen der SVP vielfach auf mehr Unterstützung stossen als in der Stadt, schickten 64 beziehungsweise 66 Prozent die SBI bachab. Stimmberechtigte mit einem Abschluss einer Universität oder Fachhochschule (83 Prozent Nein) lehnten die Vorlage stärker ab als solche mit einer Berufslehre (60 Prozent Nein).

Die Hauptargumente für ein Nein waren laut der Umfrage, dass die Initiative die Menschenrechte schwäche und die Schweiz schon heute selbst entscheide, welche internationalen Verträge sie eingehe. Das mit Abstand stärkste Argument aus Sicht der Ja-Stimmenden war, dass es zentral sei für das Funktionieren der direkten Demokratie, dass Volksentscheide respektiert und umgesetzt würden.

Relative Mehrheit gegen UNO-Migrationspakt

Zu reden hatte im Abstimmungskampf auch die leise Hauptkampagne der SVP gegeben. Die Stimmberechtigten beurteilten diese mehrheitlich kritisch: Nur 25 Prozent gefiel der neue Stil, während ihn 41 Prozent als nicht glaubwürdig taxierten. 12 Prozent fanden die Kampagne zu brav. 22 Prozent taten keine Meinung kund.

Nach der Abstimmung sagten SVP-Vertreter, dank der Debatte um die SBI habe der Bundesrat die Unterzeichnung des umstrittenen UNO-Migrationspakts auf Eis gelegt. Dieser will eine reguläre Migration «zum Wohle aller» ermöglichen. Die Stimmberechtigten haben in der Frage noch keine eindeutige Meinung: Derzeit lehnt eine relative Mehrheit von 46 Prozent eine Unterzeichnung ab, 41 Prozent sind dafür. Der Rest tat keine Meinung kund.

Die Umfrage

9120 Personen aus der ganzen Schweiz haben zwischen dem 23. und 25. November online an der Tamedia-Nachbefragung zu den eidgenössischen Abstimmungen vom Wochenende teilgenommen. Die Umfragen werden in Zusammenarbeit mit der LeeWas GmbH der Politikwissenschaftler Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt.

Sie gewichten die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 2,4 Prozentpunkten. Weitere Informationen gibts hier.

