SVP-Nationalrat besiegt den Krebs

Es liegt eine harte Zeit hinter ihm, doch nun ist SVP-Nationalrat Beat Arnold wieder bereit für das Bundeshaus. Er sei wieder auf dem Damm, sagt der Urner zum «Blick». Sein Zustand sei sicher noch nicht so wie früher, doch fühlt er sich bereit am 4. März wieder erstmals an einer Nationalratssitzung teilzunehmen.

Im September musste sich der 40-Jährige einer Hirntumor-Operation unterziehen. Dabei wurde ein grosses Stück Tumor entfernt, der Rest wurde mit einer Chemo-Therapie behandelt, wie der Nationalrat im November zur «Luzerner Zeitung» sagte. Auf die Therapie habe er gut angesprochen.

Arnold gibt sich bezüglich seiner Rückkehr zur Politik dennoch zurückhaltend. Wenn es zu anstrengend werde, müsse er auf die Bremse stehen, sagt er zum «Blick». Auch über die Kandidatur für eine zweite Amtszeit wird der dreifache Vater erst nach der Frühlingssession entscheiden.



(kat)