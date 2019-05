SVP-Politiker nennt Tamy Glauser ein «Ding»

Der SVP-Politiker Michael Frauchiger hat eine eigene Meinung zu den Wahlambitionen von Model Tamy Glauser. Die LGBT-Aktivistin möchte für die Grünen in den Nationalrat einziehen.

Davon hält der homosexuelle Frauchiger, der vor kurzem die Wahl in den Kantonsrat deutlich verpasst hat, nicht besonders viel. Auf Twitter schreibt er: «Lieber lasse ich mich in einer Therapie bei Christfanatikern konvertieren als von solch einer ...... in #LGBT vertreten.» Frauchiger weiter: «Ich hoffe, dieses Ding wird nicht gewählt.»

Löschen bringt nichts @MFrauchigerSVP! Sie müssen schon zu Ihrer „Meinung“ stehen. Sie haben genau 24 Stunden Zeit, sich öffentlich bei @TamyGlauser zu entschuldigen. @20min #LGBT pic.twitter.com/yHtsLMjlG3 — Sibel Arslan (@SibelArslanBS) May 21, 2019

Den Tweeet löschte Frauchiger wenig später, doch Nationalrätin Sibel Arslan machte einen Screenshot davon und forderte eine Entschuldigung. Darauf twitterte Frauchiger: «Sibel Arslan möchte eine Entschuldigung? Wieso müssen Sie für Tamy Glauser sprechen? Wenn Frau Glauser eine Entschuldigung möchte, kann sie das selber fordern!»

Immer schön wen eine #NR*in nichts besseres zu tun hat als sich für #grüne einzusetzen🤦‍♂️@SibelArslanBS möchte eine Entschuldigung? Wieso müssen Sie für @TamyGlauser sprechen? Wen Frau Glauser eine Entschuldigung möchte kann Sie das selber fordern! @nau_live @20min @Blickch https://t.co/qz7oq5EUV3 — Michael Frauchiger (@MFrauchigerSVP) May 21, 2019

Genau das tat Glauser nur kurze Zeit später: «Und Sie haben nichts besseres zu tun, als Menschen im Netz zu beleidigen? Eine öffentliche Entschuldigung wäre durchaus angebracht.»

Eine öffentliche Entschuldigung wäre durchaus angebracht. — Tamy Glauser (@TamyGlauser) May 21, 2019

Frauchiger antwortete: «Danke, dass Sie selber nach einer Entschuldigung verlangen! Ich entschuldige mich dafür, Sie als Ding bezeichnet zu haben, ich hätte einen etwas anderen Ausdruck verwenden können. Meine Meinung Ihnen gegenüber ändert es kein bisschen! Wasser predigen, Wein saufen.»

Ich entschuldige mich dafür Sie als Ding bezeichnet zu haben, ich hätte einen etwas anderen Ausdruck verwenden können. Meine Meinung Ihnen gegenüber ändert es kein bisschen! Wasser predigen Wein saufen! — Michael Frauchiger (@MFrauchigerSVP) May 21, 2019

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Frauchiger für Empörung sorgt. Erst im April kritisierte er die Wahl von Alt-Nationalrat Toni Bortoluzzi in die Führung der Zürcher SVP. Bortoluzzis Wahl kann der schwule Michael Frauchiger nicht nachvollziehen: «Bortoluzzi hat sich in der Vergangenheit mehrmals abfällig gegenüber Kindern, Frauen und Homosexuellen geäussert.» Er verweist dabei auf Bortoluzzis Aussage von 2015, wonach Homosexuelle einen verkehrten Hirnlappen hätten.

