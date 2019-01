SVP-Politiker wird wegen Skiferien kritisiert

Eine schneebedeckte Berglandschaft, Traumwetter und ein Skilift – das Bild, das der SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein am Samstag auf Facebook gepostet hat, zeigt nicht etwa die Schweiz, sondern das Skigebiet Faraya Mzaar im Libanon. Der Politiker schreibt dazu: «Winterlicher Libanon gestern Freitag – traumhaft».

Während sich einige seiner Follower überrascht zeigen, dass man im Libanon Skifahren kann oder gar dahin reisen will, wird Amrein auch kritisiert. «Eigentlich passt das nicht zu einem Politiker wie dir. Ich finde, du solltest in der Schweiz Skifahren», schreibt Reto Tobler, Mitglied der SVP Herrliberg und Inhaber eines Reisebüros.

Zu 20 Minuten sagt Tobler: «Ich kenne Amrein von der politischen Arbeit her und weiss, dass er sich stark für die Schweizer Werte einsetzt. Deshalb war ich etwas überrascht, als er ein Bild von einem Skigebiet im Libanon postete und davon schwärmte.» Es habe schlicht nicht zu dem Politiker gepasst, den er kenne: «Natürlich weiss ich, dass er 90 Prozent seiner Zeit in der Schweiz verbringt und hier auch sein Geld ausgibt, aber mit dem Kommentar wollte ich ihn als Bekannten einfach etwas aufrütteln. Skifahren im Ausland geht für mich in die gleiche Thematik wie Grenzgänger.» Tobler hofft, dass der Kommentar nicht überbewertet wird, schliesslich sei dieser nicht böse gemeint gewesen.

Alte Freunde besuchen

Amrein kann die Kritik nicht nachvollziehen: «Natürlich mache ich vor allem in der Schweiz Skiferien. Ich war gerade in Arosa und davor auch in St. Moritz.» Man dürfe aber auch woanders Ferien machen. «Im Libanon habe ich liebe alte Freunde, die ich gerne jedes Jahr besuche. Einmal dort, versuche ich auch Skifahren zu gehen.» Er habe aus beruflichen Gründen fast zehn Jahre im Mittleren Osten gelebt: «Ich war für verschiedene Banken tätig und habe durch den Aufenthalt dort einen Bezug zu dieser Region.»

Das Bild habe ausserdem nicht er geschossen: «Ich werde voraussichtlich am 17. Januar für vier Tage in den Libanon reisen. Das Bild haben meine libanesischen Freunde gemacht. Es ist ja auch wunderschön dort.» Er habe sich bereits letztes und vorletztes Jahr in Beirut aufgehalten und sei dann Ski gefahren. Der Politiker führt aus: «Mir geht es gar nicht darum, Geld zu sparen. Vermutlich kommen diese Skiferien auf vier Tage gerechnet gleich teuer, wenn nicht gar billiger in der Schweiz. Ich rechne für diese Reise mit Ausgaben von rund 1200 Franken.»

So koste der Flug rund 550 Franken, für die Unterkunft sei mit rund 200 Franken für drei Nächte zu rechnen und der Skipass koste an Wochentagen 34 Dollar und am Wochenende 67 Dollar pro Tag. Hinzu kämen die Zugreise von der Forch nach Genf (circa 100 Franken) und vielleicht der Transfer vom Flughafen zum Hotel.

(qll)