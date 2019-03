SVP-Politiker zoffen sich mit Klimademonstranten

Sobald ein Politiker auf das Bundeshaus zusteuert, setzen die Protestrufe ein. Beschallt werden die Parlamentarier mit Parolen wie «Wem sini Zuekunft? Eusi Zuekunft» oder «Was wollen wir? Klimanotstand!». Schnellen Schrittes strebt SVP-Ständerat Hans-Ueli Vogt zum Eingang des Bundeshauses – an den Klimastreikenden führt kaum ein Weg vorbei. Seit bald drei Wochen versammelt sich jeden Morgen eine Gruppe von Klimastreikenden auf dem Berner Bundesplatz, um die Parlamentarier auf dem Weg in den Rat aufzurütteln.

Gelockertes Verbot



Beim gelockerten Kundgebungsverbot handelt es sich um eine Absichtserklärung. Diese gilt bis zur Revision des Kundgebungsreglements. «Es kann aber jederzeit und ohne Gründe von Gemeinderat und Bund mit einer Frist von sechs Monaten beendet werden», sagt Norbert Esseiva, Leiter Ort- und Gewerbepolizei der Stadt Bern.







«Wir wollen den Politikern direkt sagen, dass wir einen besseren Klimaschutz wollen. Darum stehen wir jeden Tag auf dem Bundesplatz», sagt Demonstrantin Saskia Rebsamen. Dabei hätten sie sich auch dumme Sprüche anhören müssen – vor allem von SVP-Politikern. «Sie warfen uns vor, in die Ferien zu fliegen oder eine Jacke von Zalando zu tragen», sagt Rebsamen.

«Natürlich liess ich dumme Sprüche fallen»

Verschiedene SVP-Parlamentarier bestätigen gegenüber 20 Minuten, bei den Klimastreikenden spöttische Bemerkungen fallen gelassen zu haben. «Ich fragte sie, ob sie mir ein Restaurant in Bern empfehlen können, wo es gute Spargeln gibt», sagt SVP-Nationalrat Claudio Zanetti. Auch SVP-Nationalrat Erich Hess gibt freimütig zu: «Natürlich liess ich dumme Sprüche fallen.» Er habe den Demonstranten etwa geraten, besser in die Schule zu gehen und dort zu lernen, dass 97 Prozent des weltweiten Co2-Ausstosses von der Natur und nur drei Prozent vom Menschen verursacht würden.

Mauro Tuena hingegen sagt, er habe Fragen gestellt und «dumme Sprüche zurückerhalten». Er habe wissen wollen, woher die Demonstranten zum Beispiel ihre Kleider bezögen und ob es Zalando sei, sagt Tuena. «Auch fragte ich, ob sie für die Maturareise oder aber am Wochenende nach Barcelona oder Berlin fliegen und wie es mit dem In-die-Ferien-Fliegen aussehe.» Daraufhin hätten ihn die Demonstranten abgekanzelt. «Sie sagten, dass sich diese Fragen nicht stellten und man den Klimanotstand jetzt ausrufen müsse.» Anstatt nur Lärm zu machen, sollten die Demonstranten auch auf kritische Fragen eingehen können, sagt Tuena.

«Weg darf nicht zum Spiessrutenlauf werden»

SVP-Nationalrat Claudio Zanetti sieht darin eine schlechte Entwicklung. «Diese Klimademos zeigen, dass es gute Gründe gibt, auf dem Bundesplatz während der Session keine Demos zuzulassen.» Die Politiker sollten ihren Wählerauftrag unbeeinflusst machen können. Politiker derart direkt in die Mangel zu nehmen, mache keinen Sinn. «Manchmal nützt ein vernünftiger Brief mehr als eine Demo.» Mit einer Demo erzeuge man nur Gegendruck. Am Ende versuchten Gegner und Befürworter einer Sache, die Politiker zu beeinflussen. «Der Gang ins Parlament darf nicht zum Spiessrutenlauf werden.»

2017 hob der Berner Gemeinderat in Absprache mit dem Bund das Kundgebungsverbot während der Sessionszeiten im Sinne eines Pilotbetriebs auf. Laut Norbert Esseiva, Leiter Ort- und Gewerbepolizei der Stadt Bern, sind Kleinstkundgebungen auf maximal zehn Personen beschränkt (siehe Box).

Verstoss gegen Meinungsfreiheit

Auch SVP-Nationalrat Erich Hess will das gelockerte Demoverbot rückgängig machen. «Ich sehe, dass sich viele Parlamentarier an den Demos während der Session stören», sagt Hess. Man wisse ja nie, was sich die Demonstranten alles erlauben würden. «Vor dem Berner Rathaus wurde ich einmal mit Bierbüchsen beworfen.»

SP-Nationalrat Fabian Molina findet die Reaktion der SVP-Politiker «unglaublich». Wolle die Bevölkerung etwas mitteilen, habe man sich dies als Politiker zuzumuten. «Wenn man das nicht aushält, ist man am falschen Ort.» Die Forderungen eines Demoverbots während der Session untergrabe die direkte Demokratie und verstosse gegen die Meinungsfreiheit. «Menschen den Mund zu verbieten, die sich gegen den Klimawandel engagieren, ist autoritärer Führungsstil – wie man es von anderen Ländern kennt.»