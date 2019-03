SVP-Rösti will SRG die Gebühren halbieren

Nach den Zürcher Kantonsratswahlen am Wochenende, bei denen die SVP 5,6 Prozentpunkte Wähleranteil verloren hat, will Parteichef Albert Rösti dem SRF an den Kragen: Im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» begründet er das schlechte Abschneiden seiner Partei mit der einseitigen Berichterstattung des SRF über die Klimadebatte: «Unser Staatsfernsehen hat aus dem Klimastreik eine nie dagewesene Propagandaschlacht gemacht.»

So habe es die letzten zwei Wochen fast täglich Fernsehbeiträge zum Klimastreik gegeben. Rösti zufolge trage das SRF deshalb eine Mitschuld an der Wahlniederlage seiner Partei. Er empfiehlt deshalb eine Initiative zur Halbierung der Radio- und TV-Empfangsgebühren. Die SRG müsse wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, sagt Rösti.

«Von der grössten Krise zu sprechen, wäre übertrieben»

Es gebe nichts schönzureden, sagt Rösti gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Die SVP habe die Wahlen im Kanton Zürich verloren. Dennoch sei es ihr gelungen, ihre Regierungsratssitze zu verteidigen. Ausserdem hätten nebst der SVP auch alle anderen bürgerlichen Parteien Wähler verloren. «Von der grössten Krise zu sprechen, wäre übertrieben», sagt Rösti. Auf den Vorwurf der Verharmlosung reagiert der Parteichef damit, dass es bei so starkem Wachstum, wie es die SVP kenne, auch mal eine Korrektur geben müsse.

Den Verlust von 1,7 Prozent Wähleranteil bei kantonalen Wahlen seit 2015 führt Rösti auf drei Punkte zurück: Erstens auf die Klimadiskussion, zweitens darauf, dass es den Menschen momentan gut gehe und ihnen deswegen tiefe Steuern und Bürokratieabbau nicht mehr so wichtig seien. Zudem seien viele Wähler frustriert wegen der Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative.

Neupositionierung ausgeschlossen

Trotz parteiinterner Forderungen findet es Rösti unglaubwürdig, nur sieben Monate vor den eidgenössischen Wahlen im Herbst auf das Thema Klima zu setzen. Die Sorgen der Bürger müsse man immer ernst nehmen, jedoch wolle die SVP auf Themen setzen, die die Bevölkerung langfristig mehr beschäftigten – etwa das Asylwesen, die Zuwanderung, die EU und tiefere Gebühren und Abgaben für den Mittelstand.

