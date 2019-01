SVP will Höchststrafe auf 60 Jahre anheben

Der Bundesrat will bei den Gewalt- und Sexualdelikten das Strafgesetzbuch verschärfen. Die Vorschläge der Regierung gehen der SVP jedoch zu wenig weit: Die Partei verlangt, dass die Höchstdauer der Freiheitsstrafe von heute 20 auf 60 Jahre erhöht wird, wie sie am Donnerstag vor den Medien darlegte. Die Partei kritisiert, dass heute auch Straftäter, die zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werden, im Schnitt nach 18 Jahren wieder auf freien Fuss kommen.

Das jetzige System weise gravierende Mängel auf, sagt SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi. «Die ‹lebenslange Freiheitsstrafe› ist ein Etikettenschwindel, eine vorzeitige Entlassung ist bereits nach 15 oder sogar 10 Jahren möglich.» Gerade bei besonders verabscheuungswürdigen Taten – wie etwa von Vierfachmörder Thomas N. in Rupperswil – sollte der Straftäter zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt werden und somit frühestens nach 40 Jahren – also zwei Dritteln der Zeit – entlassen werden können .

«Die Richter sind viel zu lasch»

Das Volk habe mit einem Ja zur Verwahrungsinitiative gezeigt, dass sie gefährliche Täter wegsperren möchte.«Nur sind die Richter viel zu lasch – fast niemand wird verwahrt, da Gutachter praktisch allen Straftätern eine Therapierbarkeit attestieren», so Aeschi. «Es geht einfach darum, dass ein schlimmer Mörder nach 15 Jahren nicht wieder freigelassen wird.»

Für SP-Ständerat und Strafrechtsprofessor Daniel Jositsch ist die Forderung ein Papiertiger. «Es würden sich in der Praxis kaum Fälle finden, wo ein Straftäter zu 60 Jahren verurteilt würde», sagt Jositsch. Zudem würde sich kaum ein Richter finden, der eine solche Strafe ausspreche. Der Grund: «Schon heute gibt es bei schweren Delikten wie beispielsweise Tötungsdelikten die Möglichkeit, eine lebenslängliche Strafe oder eine Verwahrung auszusprechen.»

Die Aussage, dass ein Täter wie Thomas N. nach 15 Jahren freikommt, sei falsch. «Zusätzlich zur lebenslangen Freiheitsstrafe wurde Thomas N. noch verwahrt», sagt Jositsch. Er sei jedoch der Meinung, dass man aber darüber diskutieren sollte, dass lebenslängliche Freiheitsstrafen tatsächlich lebenslänglich dauern sollten. Ein entsprechender Vorstoss von SVP-Nationalrätin Natalie Rickli sei dazu hängig. «Wieso sollte man also einen Täter zu 60 Jahren verurteilen, wenn man ihm eine lebenslängliche Strafe geben könnte», so Jositsch.

BDP-Nationalrat Bernhard Guhl sagt, die SVP betreibe mit ihrer Forderung bloss Wahlkampf: «Ich bin auch für strenge Strafen, 60 Jahre sind aber deutlich zu hoch gegriffen.» Für Guhl ist die Sicherheit der Bevölkerung zentral. Wichtiger als eine generelle Erhöhung des Strafmasses ist, dass gefährliche Täter nicht freigelassen werden. «Die Gutachter müssen die Verwahrten genau durchleuchten und gegenüber den Vollzugsbehörden jedes Restrisiko genau aufzeigen, damit diese eine Verwahrung verlängern. Dann ist es ein gutes System.»

«Je länger eine Strafe, desto schwieriger die Resozialisierung»

Für Strafrechtsdozentin und Richterin Marianne Heer ist der SVP-Vorstoss derweil eine politische Forderung, die an der Realität des Strafvollzugs vorbeigehe. «Damit bewegt man sich weit vom grundlegenden Konzept des Strafrechts weg, dass man einen Täter wieder resozialisieren soll», so Heer. Je länger eine Strafe ausgesprochen wird, desto schwieriger gestalte sich die Resozialisierung. Studien hätten zudem gezeigt, dass höhere Strafen nicht abschreckend wirkten. «Was am Beispiel der USA gut sichtbar ist: Dort ist die Gewaltbelastung achtmal höher als bei uns, obwohl dort sehr lange Strafen ausgesprochen werden.»

Das Sanktionssystem der Schweiz habe genug Instrumente, um auch Täter wie Thomas N. lebenslänglich zu verurteilen. «Das ist eine lebenslange Strafe, die auch in der Praxis lebenslänglich dauern kann», sagt Heer. So werde etwa Thomas N. so lange hinter Gittern bleiben, bis er nicht mehr gefährlich ist. Da bei jemandem wie Thomas N. eine günstige Prognose wenig wahrscheinlich bleibt, werde er wohl nicht wieder freigelassen. «So geschehen etwa beim Todespfleger Roger A., der zwischen 1995 und 2001 mindestens 2001 Betagte getötet hatte und dessen Gesuch um vorzeitige Entlassung aus der lebenslangen Haft abgewiesen wurde.»



(dk)